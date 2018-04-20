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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile saat 15.00’te parti genel merkezinde bir araya gelecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 12:47 | Son Güncelleme

IHAAW124112-SIY/20-04-2018 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile saat 15.00’te parti genel merkezinde bir araya gelecek. 20.04.2018 12:41:12 TSI NNNN

IHAAW124112-SIY/20-04-2018

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile saat 15.00’te parti genel merkezinde bir araya gelecek.

20.04.2018 12:41:12 TSI
NNNN

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