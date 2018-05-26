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CHP Genel Başkanı Kılıçadaroğlu: "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak. Bu dört devlet barış içinde yaşayacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:34 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçadaroğlu: "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Bu teşkilatın kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak. Bu dört devlet barış içinde yaşayacak."


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