CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: (1)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının yıpranmamış, topluma önemli hizmetler vermiş kişiler arasından seçilmesi gerekir. Biz, bunların hepsini düşünüyoruz. Sadece ben değil, milletvekillerimiz de il başkanlarımız da düşünüyor. Kafamızda birden fazla isim var. İlla şu veya bu değil. Belki bir kamuoyu yoklaması yapacağız." dedi. Kılıçdaroğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. "CHP önümüzdeki uzun sürece hazır mı? Müthiş bir tempo bekliyor sizi." sorusunun yöneltildiği Kılıçdaroğlu, sanki yarın seçim olacakmış gibi hazırlık yaptıklarını söyledi. "Erken seçim beklentiniz var mı?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, özel bir beklentilerinin olmadığı kaydetti. Hükümetin, Türkiye'nin geleceğine yönelik karar almaktan çok, seçime endeksli kararlar aldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Bizim için fark etmiyor. Erken seçim de olabilir, seçimler zamanında da olabilir. Biz her koşulda hazırlıklıyız?" dedi. "Cumhurbaşkanı adayınız kim, sloganınız ne olacak? İttifak yapacak mısınız? Bu konuda ne zaman somut açıklama yapacaksınız?" sorusuna Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Bir siyasal parti eğer seçim yasasıyla oynamaya başlamışsa bilin ki artık o kaybetme sürecine girmiştir. Bundan 5 yıl önceki Erdoğan'ı düşünün... Böyle bir ittifak arayışı, şu, bu falan asla düşünmezdi. Bugün bir ittifak arayışı içinde ve ittifak olmazsa kazanamaz. Onu biliyor ama bu ittifak da onu kurtaramayacak. O da bunun farkında. Emin olun bilse ki 'bu ittifak nedeniyle ben yüzde 50 artı 1'i alacağım' yarın sabah seçime gider ama o da yaptığı bütün araştırmalarda anlıyor ki bu ittifak buna yetmiyor." - "Şeker fabrikalarının olduğu illerde kırılma var" İktidar partisinin, Afrin'de kahraman Türk ordusunun verdiği mücadeleyi kendi başarısıymış gibi kamuoyuna sunmaya çalıştığını ancak bundan da bekleneni alamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan halka yalan söyledi. Sorun orada. Referandum öncesi ana tema olarak 'Türkiye koalisyonlarla yönetilemez, koalisyonlar olursa Türkiye kaybeder. Dolayısıyla hep tek parti olması lazım.' diye söylendi. Çünkü 15 yıllık bir süreçte hep tek parti yönetmişti. Şimdi koalisyonlara mahkum oldular. Ne söyledin, nasıl bir sonuç çıktı? Bunu vatandaş görmüyor mu? Görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti tabanında çözülme olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, kırsalda bir çöküntünün olduğunu, şeker fabrikalarının bulunduğu illerde özelleştirme nedeniyle ciddi bir kırılmanın yaşandığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, vatandaşların eğitim sisteminden şikayetçi olduğunu, gençlerin işsizlik ve düşüncelerini ifade edememeleri nedeniyle iktidar partisine oy vermeyeceğini öne sürdü. "İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve CHP bir araya gelip bir güç birliğine gidecek mi?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, ittifaka karşı olmadıklarını söyledi. - "Hiçbir ilkeleri yok" "Şu anda benim kalkıp da 'Biz ittifak yapacağız.' demem çok doğru değil." diyen Kılıçdaroğlu, ittifakın yararlarına, varsa zararlarına, neler getirip götüreceğine ve diğer partilerin görüşlerine bakılması gerektiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, bunların oturulup konuşulabileceğini dile getirerek, şunları ifade etti: "Şu anda AK Parti ile MHP'nin yaptığı ittifak zorunlu bir ittifak. Türkiye'nin geleceğine, beklentilerine dönük bir ittifak değil. Birisi 'Cumhurbaşkanlığını nasıl kotarırım', diğeri de 'Yüzde 10 barajını nasıl aşarım' kaygısıyla bir araya gelmiş bir ittifak. Dolayısıyla samimi bir birliktelik değil, birbirini kurtarma birlikteliği. Oysa biz eğer bir ittifak yapacaksak, Türkiye'nin çıkarlarını göz önünde bulunduracağız. O çıkarlar paralelinde oturacağız, bir birliktelik kuracağız. Elbette diğer siyasal partilerle görüşülür. Önce neyin ittifakını yapacağız, ilkelerin belirlenmesi lazım. Siz, ilkesiz bir ittifak yapabilir misiniz? Yaptılar. İlkesiz bir ittifak. Ne ilkeleri var? Hangi ilkelerden yola çıkıyorlar? Hiçbir ilkeleri yok. Sadece kendilerini kurtarmak için."

- "Epey zaman var" CHP'nin "Hangi siyasi partilere daha sıcak baktığının" sorulduğu Kılıçdaroğlu, bütün partilere eşit mesafede olduklarını, hepsine saygı duyduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidar partisinin toplumu kutuplaştırarak tabanını bloke etmek istediğini savunduk, CHP'nin kavga ve kutuplaşa istemediğinin altını çizdi. "Siz mi cumhurbaşkanı adayı olacaksınız? Başka partilerle ortak bir aday mı çıkaracaksınız? CHP'nin sürpriz bir adayı mı olacak? Neyi bekliyorsunuz açıklamak konusunda?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimine daha epey zamanımız var. İki, çıkaracağımız adayın bizim dışımızdaki seçmen kitlesinin de kabul edeceği türden bir aday olması lazım. Üç, cumhurbaşkanı adayının topuma güven vermesi lazım. Cumhurbaşkanı adayının sadece bizim parti değil, ikinci tura kaldığı zaman diğer partilerin de 'evet, biz oy verebiliriz' diyebileceği bir aday olması lazım." dedi. CHP'de cumhurbaşkanı adayını Parti Meclisi'nin belirleyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayının yıpranmamış, topluma önemli hizmetler vermiş kişiler arasından seçilmesi gerekir. Biz, bunların hepsini düşünüyoruz. Sadece ben değil, milletvekillerimiz de il başkanlarımız da düşünüyor. Kafamızda birden fazla isim var. İlla şu veya bu değil. Belki bir kamuoyu yoklaması yapacağız." diye konuştu.

- "Parti neyi düşünüyorsa..." "Sizin gönlünüzde cumhurbaşkanlığı adaylığı var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Parti neyi düşünüyorsa... Çünkü biz, partimize de teşkilatlarımıza da güveniyoruz." yanıtını verdi. "Cumhurbaşkanlığı için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen veya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün aday olabileceği" iddialarının sorulduğu Kılıçdaroğlu, şu karşılığı verdi: "Hayır. Bugüne kadar Sayın Büyükerşen ile bu konuyu hiç konuşmadık. Abdullah Gül ile de böyle bir konuyu hiç konuşmadık. Kendisini bir kez ziyaret ettim. Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı gösteririm Abdullah Bey'in. Cumhurbaşkanlığı gerçekten tarafsız. Zaman zaman biz eleştirdik ama olabildiğince tarafsız bir Cumhurbaşkanlığı yaptı. Büyükerşen, gerçekten Eskişehir'i bir dünya kenti haline getirdi. Son derece başarılı, çalışkan bir belediye başkanı, iyi bir akademisyen. Bütün bunlar bizim önümüzde duruyor tabi." "AK Parti'den ayrılan Abdüllatif Şener'i İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için düşündüğünüz yönünde bazı haberler yer aldı. Doğru mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Abdüllatif Bey ile geçen gün görüştük. Daha önce de görüşmüştük birkaç kez. Abdüllatif Bey, elbette siyaset için önemli ama kendisiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığıyla ilgili herhangi bir şey konuşmadık. Böyle bir görüşmemiz olmadı." yanıtını verdi.

- "Özel bir çalışma yapılıyor" Kılıçdaroğlu, "Sandık güvenliğine" ilişkin bir soru üzerine, bütün sadıklarda güvenliği sağlayacaklarını, sandıklara sahip çıkacaklarını belirterek, şöyle devam etti: "Geçen referandumda doğu, güneydoğunun kırsalında biraz sorunlar yaşadık. Terör nedeniyle arkadaşlarımızı gönderemedik, gidemediler ama bu seçimlerde doğu, güneydoğu da dahil olmak üzere bütün sandıklarda güvenliği sağlayacağız. Sadece CHP'liler değil, bu konuda sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapacağız, demokrasiyi savunan bütün siyasal partilerle işbirliği yapacağız ve sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimse en ufak bir endişeye kapılmasın." Vatandaşlardan mutlaka sandığa gitmeleri ve oylarını kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, "Referandumda ıslak imzalı tutanakların yüzde 84'ünü çok kısa sürede elde ettik. Doğu, Güneydoğunun kırsalında biraz sorunumuz vardı, şimdi o sorunu da aşıyoruz. Gönüllü arkadaşlarla birlikte aşıyoruz. Bu konuda şu anda partide özel bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.

Seçim güvenliği konusunda Saadet Partisi ve İYİ Parti ile ittifak yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, partide oluşturulan bir ekibin sandık güvenliği konusunda bir mutabakata varmak için bütün siyasal partileri ziyaret ettiğini, bir görüş birliği sağlandığını ifade etti. CHP'li bazı milletvekillerinin ataması yapılan bazı hakimlerle ilgili iddialarının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Kılıçdaroğlu, sandıklarda oyların yasaya uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını kontrol edeceklerini, sandıkların açılmasının ardından da orada bulunacaklarını söyledi. - "Anayasa Mahkemesi iptal edecektir" Kılıçdaroğlu, "Sandığın başına kim gelirse gelsin, AK Parti'nin militanı da gelse biz o sandığa bakacağız. Ne yapacak benim gözlerimin önünde? Tutanağı mı değiştirecek?" dedi. Anayasa Mahkemesinin ittifak yasası içindeki "temsilde adalet" konusuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Anayasa Mahkemesi 'Temsilde adalet yok' diyecek. Bir parti yüzde 1 oy alıyor, ittifak yaptığı için baraj sorunu yok, diğer parti 9,9 alıyor, 'Sen barajı geçemedin' deniyor. Böyle bir şey olur mu? Anayasa Mahkemesi büyük bir olasılıkla bunu iptal edecektir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, siyasi kimliği belli olan, belli bir siyasi partiye üye olan ve o siyasi partinin yönetiminde görev alan kişinin yargıç yapılmasının ahlaki olmadığını ifade ederek, "Sen düne kadar iktidar partisinin falan ilçedeki üyesi değil miydin? Sen nasıl geliyorsun da yargıçlık yapıyorsun. Anayasa Mahkemesinin bunu iptal etmesi, yargının buna isyan etmesi lazım." şeklinde konuştu. - "Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar" Seçim güvenliğine ilişkin sosyal medya üzerinden yöneltilen sorulara ilişkin de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde seçim koordinasyonuna ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sadece CHP'liler değil, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarının da seçim güvenliği konusunda çalışmalar yaptığını aktaran Kılıçdaroğlu, 2019 seçiminin çok önemli olduğunu, kendi özgür iradeleriyle cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracaklarını belirtti. Seçimde hedeflenen oy oranının sorulması üzerine de Kılıçdaroğlu, "En az yüzde 60. Yüzde 50+1 falan değil. Ben yüzde 60 diyorum, belki yüzde 70 çıkar ama biz demokrasiyi her halükarda getirmek zorundayız. Aksi halde Türkiye, karanlık bir sürecin içine girecek." dedi.