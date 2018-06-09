CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

Turizmcinin, çiftçinin kıraathanelere gitmeyeceğini belirten Kılıçdaroğlu, "Eğer geleneksel ürün üretmeye devam edersek Türkiye geriye gider. Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz gerekiyor. O zaman dünyada söz sahibi oluruz, saygınlığımız olur. Ekonomide büyük değişimler ve dönüşümler yapma zamanıdır. Büyük değişim ve dönüşümleri yapmazsanız kalkınamaz, büyüyemezsiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, günümüzde saniyede buluş var teknolojinin olağanüstü geliştiğine işaret etti.

25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanmak istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir bildiriye imza attı diye kalktık hocayı kapının önüne koyduk. Büyür mü Türkiye. 12 Eylül'de bu oldu, askerler yaptığında. 12 Mart'ta da oldu şimdi 20 Temmuz darbesinden sonra sivil bir hükümet yaptı. Niye? Bildiriye imza attı diye. Akademisyen istediği gibi düşünür, katılırsınız ya da katılmazsınız ama onu üniversiteden atamazsınız." ifadesini kullandı.

Görevinden alınan akademisyenlerin tamamını üniversiteye göndereceklerini aktaran Kılıçdaroğlu, ilim kadar değerli başka bir şey olmadığını söyledi.

Ekonominin önemli bölümünün tarım olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin tarımda kendi kendine yeten yedi, sekiz ülkeden birisiyken 126 ülkeden tarım ürünü ithal eder hale geldiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanına Fransa tarımına yaptığı katkılardan dolayı şövalye nişanı verildiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Sen Türkiye'nin tarımına katkı yapmak zorundasın." dedi.