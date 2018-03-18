HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu: "Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde, bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde, bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir." dedi.

Kentteki programı kapsamında Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Şehitleri anmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler, şehit yakınları, gazilerimiz bayrak için, vatan için hayatlarını feda etti. Elbette ki her birimiz kendi vatanımız için, kendi bayrağımız için mücadele etmeliyiz. Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir. Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onları sadece belli günlerde anmak değil, her zaman anmak gerekir.

Şehitlerimiz arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır. Şehitlerimiz hepimizin ortak şehididir. Gazilerimiz aynı şekilde övgüye değerdir. Gazilerimiz de kimisi gözünü, kimisi kolunu, kimisi bacağını bıraktı onlar da zor şartlarda hayat mücadelesi veriyorlar. İngiltere'de bir şehit yakını ya da gazi bir mağazaya gittiğinde anons edilir, 'Mağazamızı falan şehidimizin yakını ya da gazimiz onurlandırmıştır' diye. Henüz bu düzeye gelmedik ama bunu yapmak zorundayız, bunu yapmalıyız."

Kılıçdaroğlu, sadece belli bir günde değil her zaman şehitlerin, gazilerin ve şehit yakınlarının hatırlanması gerektiğini dile getirerek, bunun herkesin namus borcu ve görevi olduğunu vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" dediğinde bunu vatan için, ezan için, bayrak için söylediğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Adana Bayırı diye Çanakkale'de güzel bir yer vardır. Adanalı şehitlerimiz var orada. Onlar Adana bölgesinden toplanmışlar ve orada Adana Bayırı denilen bölgede düşmanla mücadele etmişler. 800 Adanalı şehit var. Adana'nın hem Çanakkale Savaşı'nda hem Kurtuluş Savaşı'nda hem daha sonraki savaşlarda özel bir yeri vardır. Adana Türkiye'nin en çok şehit veren illerimizden birisidir." diye konuştu.

Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şimdi Afrin'de kahraman ordumuzun mücadelesi var. Eminim bütün annelerin yüreği pıt pıt atıyordur 'Oğlum inşallah sağlık içerisinde mücadeleyi yapar, bayrağı diker ve evine huzur içerisinde döner' diye. Hepimizin ortak arzusu bu. Ama gidiyorsunuz, bir mücadele yapıyorsunuz ve şehitlerimiz oluyor. En son bir binbaşımız şehit oldu. Bütün şehitlerimizi anmak, onları minnet ve rahmetle anmak, şükranlarımızı sunmak hepimizin ortak görevidir."

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrıÇiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı
Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehitAfrin'den kahreden haber: 1 asker şehit
Çorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varÇorum'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak olarak izlediğimiz Aslıhan Gürbüz'den takipçisine 'kilo' ayarı

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

İlk önce özel kuvvetler girdi! Gece boyu Afrin'de yaşananlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin bu sabah tamamen kontrol altına alındı

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Abdullah Ağar'dan önemli açıklamalar! Afrin'de bundan sonra ne olacak?

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

Hadise'nin cesur kıyafeti olay oldu

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

Canlı yayında olay yaratacak açıklama: İttifak yukarıda var, tabanda yok!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

Erdoğan'dan flaş açıklama: 3. Dünya Savaşı anlamına gelir

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

CHP'nin sürpriz cumhurbaşkanı adayı: Sağdan oy alabilecek tek isim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

MHP Lideri Devlet Bahçeli: Milliyetçi, ülkücü hareket bugün tarih yazıyor

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Meral Akşener son anketi açıkladı: İşte İYİ Parti'nin oy oranı

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

Karamollaoğlu: Şartlarımız yerine getirilirse oturur konuşuruz

MHP'den 3 partiye davet yok

MHP'den 3 partiye davet yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

Başbakan Yıldırım'dan AP'ye tepki: Çıkıntılık yapıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.