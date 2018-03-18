CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Adana'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde, bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir." dedi.

Kentteki programı kapsamında Adana Şehit Aileleri Malulleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmanın kendisi için bir onur olduğunu belirtti.

Şehitleri anmanın herkesin görevi olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler, şehit yakınları, gazilerimiz bayrak için, vatan için hayatlarını feda etti. Elbette ki her birimiz kendi vatanımız için, kendi bayrağımız için mücadele etmeliyiz. Ortak tasamız, kıvancımız vardır. Nerede olursak olalım, nerede yaşarsak yaşayalım, ister doğuda, ister batı, ister kuzeyde, ister güneyde bizi birleştiren temel unsurlardan birisi de şehitlerimizdir. Şehitlerimiz bizim başımızın tacıdır. Onları sadece belli günlerde anmak değil, her zaman anmak gerekir.