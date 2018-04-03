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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır. Anadolu kadını bağımsız Türkiye istiyor. Hak, hukuk, adalet istiyor. Eğer kadın hakkı, hukuku, adaleti istiyorsa, yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk, adalet gelece

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Anadolu kadını başka kadınlara benzemez tuttuğunu koparır. Anadolu kadını bağımsız Türkiye istiyor. Hak, hukuk, adalet istiyor. Eğer kadın hakkı, hukuku, adaleti istiyorsa, yüzde yüz bu topraklara hak, hukuk, adalet gelecektir."

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