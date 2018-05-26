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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bir darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız. Yerine 'Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu' olacak."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bir darbe kurumu olan YÖK'ü kaldıracağız. Yerine 'Yükseköğretim Koordinasyon ve Planlama Kurulu' olacak."


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