CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Denizli'de

DENİZLİ (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çağdaş ülkelerde öngörülen ve uygulanan demokratik standartları Türkiye'de yerleştirmeyi hedeflediklerini, Ortadoğu'da barış için 4 ülkenin bir araya geleceği bir teşkilat kuracaklarını söyledi.

Denizli programı kapsamında Pamukkale ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, ülkenin önündeki sorunların aşılabilmesi için öncelikle demokrasinin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrasi olmadan büyüme, kalkınma, ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve medya özgürlüğünün olamayacağını belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Atacağımız birinci adım size sözüm söz, bu ülkeye çağdaş ülkelerde öngörülen ve uygulanan bütün demokratik standartları getirmektir. Bunu yapacağız. Ekonomiyle ciddi sorunlar var. Ama bu sorunları dile getirmesi gereken o organlar seslerini çıkartamıyorlar.

Gönlüm isterdi ki TOBB, Türk lirası değer kaybedince çıkıp konuşabilsin, derdini anlatabilsin. Enflasyon çift hanelere taht kurdu yeniden. Çıkıp konuşulabilsin, bu enflasyonun ülke için ne kadar ciddi risk taşıdığı anlatabilsin. Beton ekonomisiyle üretilen politikaların Türkiye'nin geleceğini ipotek altına aldığını anlatabilsin. Çiftçi içinde bulunduğu tabloyu anlatmaktan korkuyor. Son çareyi kendisini yakmakta arıyor. Demek ki demokrasiden yana bir sorunumuz var. Bu sorunu aşmak zorundayız. Birinci yapacağımız iş bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek. Bu ülkenin insanı 3. sınıf demokrasiye layık değildir."