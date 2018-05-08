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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri) Buradan açık ve net söylüyorum; çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız, bu düşünceniz, El

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 14:02 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "(Fransa'da yayımlanan Kur'an-ı Kerim'den bazı ifadelerin çıkartılmasına ilişkin bildiri) Buradan açık ve net söylüyorum; çağ dışı kalan Kur'an-ı Kerim değil, çağ dışı kalan sizlersiniz. Sizin bu tavrınız, bu düşünceniz, El Kaide, El Nusra, IŞİD düşüncesidir"


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