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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Gazze'de yaşanan katliamı lanetliyor, ABD ve İsrail yönetimlerini kınıyorum. Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mazlum Filistin halkı ile beraberiz"


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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

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