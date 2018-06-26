HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 14:12 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Hangi partiye mensup olursa olsun oy kullanan bütün vatandaşlarıma, demokrasiye sahip çıktıkları için yürekten teşekkür ediyorum."


PARTNERÇıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...Çıkarttığını görünce! Avlanma yönteminin böylesi...
Doğu Karadeniz'in tek kadın milletvekili olduDoğu Karadeniz'in tek kadın milletvekili oldu
CHP'li Göker, Burdur'da yurt dışı oylarıyla seçildiCHP'li Göker, Burdur'da yurt dışı oylarıyla seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Selin Ciğerci'nin fiziği olay oldu: At gibi...

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

İsmail Küçükkaya'dan Muharrem İnce'ye yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! CHP'de istifa depremi

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Son dakika! MHP'den flaş OHAL açıklaması

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Devlet Bahçeli isim isim açıkladı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.