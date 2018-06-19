CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu İzmir'de

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadeleyi evrensel hukuk kuralları içinde yürüteceklerini belirterek, "FETÖ ile evrensel hukuk kuralları içinde mücadele etmezseniz mağdurlar yaratırsınız. Adalette fincan dükkanına giren fil gibi hareket edemezsiniz." dedi. İzmir programı kapsamında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. Partisinin adayı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olması ve Millet İttifakı'nın da parlamentoda çoğunluğu sağlaması halinde eğitimden ekonomiye ve dış politikaya kadar hayata geçirecekleri düzenlemeleri anlatan Kılıçdaroğlu, eğitim gibi stratejik bir alanda tek başlarına değil, eğitimin bütün bileşenleriyle bir politika oluşturacaklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, üniversiteleri sadece bilgi üreten kurumlar haline getireceklerini, ilk ve orta öğretimde tam zamanlı eğitime geçileceğini, öğretmenleri Devlet Memurları Kanunu'ndan çıkarıp özel bir meslek kanunu yapacaklarını ve öğretmenlerin toplumdaki saygınlığını artıracaklarını, geçim sıkıntısıyla ilgili sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

- FETÖ ile mücadele Kılıçdaroğlu, bir katılımcının "CHP'nin FETÖ/PDY ile mücadeledeki yol haritasının nasıl olacağı" konusundaki sorusuna şu yanıtı verdi: "FETÖ ile evrensel hukuk kuralları içinde mücadele etmezseniz mağdurlar yaratırsınız. Adalette fincan dükkanına giren fil gibi hareket edemezsiniz. Adalet çok sınırlı bir alandır, bütün inançların ortak alanıdır. Bütün peygamberler adaleti tesis etmek üzere gönderilmiştir. Örneğin 33 ere 7 kez müebbet hapis cezası verildi, kışladan çıktılar diye. İyi de o cezayı ere değil komutanına vereceksin. Askerlik yapanlar bilirler, sadece Türkiye’de değil bütün dünyada asker oradan kendiliğinden çıkmaz. Komutan emrini verir, asker gereğini yapar. Sivil hayattaki emre siz itiraz edebilirsiniz, 'Bu yanlıştır.' dersiniz ama askerlikte böyle bir kural yoktur. Ya da yeni doğum yapan kadını gözaltına alıyorsunuz, bebeğinin anne sütü almasını engelliyorsunuz. Bunlar doğru değil, kolektif suç olmaz, suç bireyseldir. Suçu varsa mahkemeye verirsiniz hakim karar verir."

- Selahattin Demirtaş'ın adaylığı Selahattin Demirtaş'ın HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarını cezaevinde sürdürdüğüne işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bir partinin genel başkanı hapiste, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı. Şimdi sayın Recep Tayyip Erdoğan ona terörist diyor. İyi de bu kişi gitti savcılıktan iyi hal kağıdı aldı, gerekli şartları yerine getirdi, aday olabildi. Sen nereden biliyorsun suçlu olduğunu? Bunu dünyaya anlatamazsınız, 'Türkiye'de demokrasi var.' diyemezsiniz. Niye hapse atıyorsunuz, çıksın propagandasını yapsın, kazanır ya da kaybeder. Eğer suçu varsa bağımsız mahkeme yargılar mahkum eder, kimse niye mahkum ettin diyemez." Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) çok sayıda kişinin kamudan ihraç edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bunların yargıya ulaşımları da engellendi. Haklarını aramak için dava açamıyorlar. Emin olun 12 Eylül darbe döneminde ben böyle bir tablo görmedim." ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, belirli bir planlama yaparak, tasarrufları doğru yerde kullanıp, hiç kimsenin zarar etmeden, herkesin kazanacağı bir ekonomik model inşa etmek istediklerini dile getirerek, kapatılan Devlet Planlama Teşkilatını (DPT) yeni bir yapılanma ve yeni bir isimle yeniden hayata geçireceklerini anlattı.