CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mersin'de

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bütün dünyada barıştan yana tavır koyacaklarını belirterek, "Suriye'de savaşı en kısa sürede bitireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, okullarını, parklarını yapacağız her türlü alt yapısını yapacağız ve bu kardeşlerimize 'Buyurun Suriye'ye gidin. Kendi ata topraklarınıza gidin' diyeceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, merkez Yenişehir ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki CHP Mersin İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrası il binası yakınlarındaki Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, Mersin'de halk oylamasında yüzde 64 oranında "Hayır" oyu çıktığını anımsatarak, kentten CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yüzde 64'ün üzerinde bir oy beklediğini ifade etti. Birlikte çalışıp, birlikte mücadele edeceklerinin altını çizen Kılıçdaroğlu, özellikle annelerin ülkenin geleceği konusunda kaygıları olduğunu, onlarla birlikte güzel bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa edeceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, birlikte mücadele etmek için partililerden destek isteyerek, "Günümüz deyimiyle söyleyeyim. Tamam mı? Vallahi de billahi de sıkıldık. Artık yeter diyoruz, tamam diyoruz." dedi. Türkiye'nin ciddi sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, doların avronun ve enflasyonun yukarı, Türk lirasının ise aşağı doğru gittiğine işaret etti. Kılıçdaroğlu, bu tabloyu değiştirmenin mümkün olduğunu vurgulayarak, "Bu tabloyu değiştirmek birlikte çalışmamıza bağlı. Siz de çalışacaksınız ben de çalışacağım. Sizin de benim de sorumluluğum var. Her bir kapıyı tek tek çalacağız, Türkiye, çocuklarımız, ülkemiz için çalacağız ve diyeceğiz ki 'Artık tamam yeter söz milletindir, millet ittifakınındır söz' diyeceğiz." diye konuştu. - "Bütün Avrupa 80 milyonu kim doyuracak diye yarışıyor" Ekonominin iyi olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Çiftçinin durumu iyi değil. Narenciye üreticisi limonu bir tarafa bırakırsak diğerlerinin durumu pek parlak değil. Bakın bütün Avrupa 80 milyonu kim doyuracak diye kendi arasında yarışıyor. Hollanda, Almanya, Fransa, Polonya diyor ki 'Ben doyuracağım.' Peki bizim en bereketli topraklar üzerindeyiz fakat ekmiyoruz, dikmiyoruz. Çiftçi zarar ediyor. Dünyanın en pahalı mazotunu, ilacını çiftçiye veriyorsun. Diyorsun ki 'Bununla ek biç.' Fiyata gelince, fiyat yerlerde sürünüyor. Bu tabloyu birlikte değiştirmek bizim elimizde. Bunu birlikte değiştireceğiz. Ne diyeceğiz, artık yeter. Tamam."

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanları adayları Muharrem İnce'nin bir öğretmen olduğunu, binlerce öğrenci yetiştirdiğini dile getirerek, akademide, bilim dünyasında, devletin bürokrasisinde çok sayıda öğrencisi olduğunu aktardı. İnce'nin topluma dokunan, kişisel hiçbir beklentisi olmayan ve 80 milyonu kucaklamak isteyen bir aday olduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Ona destek verme noktasında sizlerden 'Tamam' demenizi bekliyorum. Tabi Muharrem Bey'e oy verirken birleşik oy pusulasında aşağıda CHP'ye 'Evet' tercihi basacağınız bir yer daha var. Onu da unutmuyoruz." dedi. - "Suriye'de savaşı en kısa sürede bitireceğiz" Çok can yakıcı bir soruna daha değinmek istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Suriyeli kardeşlerimizi bu ülkeye getiren, gelecek açısından da ciddi kaygılara yol açan mevcut adamlar, yani bu ülkenin başında olanlar. Diyorlardı ki 'Emevi Cami'ne gidip namaz kılacağız.' Onu yapamadılar, gidemediler, 'Esat bugün, yarın, öbür gün gidecek' dediler Esat kaldı. İnşallah bunları beraber göndereceğiz. Şimdi Suriyeli kardeşlerimizle ilgili bizim politikamız nedir? Politikamız şu; 25 Haziran'da güzel bir güne uyanacağız. 25 Haziran'da bütün dünyaya ve komşularımıza çağrı yapacağız. Diyeceğiz ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk, savaş meydanlarından gelen bir lider, mareşaldi o. Ama barışın ne kadar değerli olduğunu biliyordu. O dedi ki 'Yurtta barış, dünyada barış.' Biz de diyeceğiz ki bütün komşularımıza artık kavga etmeyeceğiz. Biz de barış istiyoruz siz de isteyin. Bütün dünyada barıştan yana tavır koyacağız. Suriye'de savaşı en kısa sürede bitireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, okullarını, parklarını yapacağız her türlü alt yapısını yapacağız ve bu kardeşlerimize 'Buyurun Suriye'ye gidin. Kendi ata topraklarınıza gidin' diyeceğiz. Biz bunu yapacağız. Suriyelilerin bizim ülkemizde perişan vaziyette yaşamalarını doğru bulmuyorum."

Kılıçdaroğlu, bazı ortamlarda Türk vatandaşlarının ikinci sınıf, Suriyeli vatandaşların da birinci sınıf vatandaş gibi görüldüğünü söyledi. Hastanede Suriyeli vatandaşların birinci sınıf, Türk vatandaşlarının da ikinci sınıf olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Dükkan açar yanında esnafın, bizim esnaf vergi verir ikinci sınıf vatandaş. Suriyeli birinci sınıf vatandaş. Ben bütün bunların hepsini biliyorum. Bütün ayrıntıları biliyorum. Suriyeliler de insan onlara da insanca davranmak lazım. Onlara da dememiz lazım 'Kardeşim tamam geldin başımızın üstünde yerin var. Artık yeter bak burnumuzun dibinde oturuyorsun buyur git. Kendi ülkene git. Baban, atan, bayrağın, vatanın orada. Oraya git sana her türlü katkıyı yapacağız.' Biz kendi ülkemizde huzur içerisinde yaşamak istiyoruz. Ona da bu fırsatı vereceğiz, 'kendi ülkesinde huzur içinde yaşasın' diye." (Sürecek)

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mersin'de

- Kemal Kılıçdaroğlu: (1) - "Bütün dünyada barıştan yana tavır koyacağız. Suriye'de savaşı en kısa sürede bitireceğiz. Suriyeli kardeşlerimizin evlerini, okullarını, parklarını yapacağız, her türlü altyapısını yapacağız ve bu kardeşlerimize 'Buyurun Suriy

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