CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Mersin'de

MERSİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Filistin halkının her zaman yanında olduk. Çünkü biz Kuvayımilliye geleneğinden, Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Bütün muzlum milletlerin arkasında durmak ve onlara destek vermek istiyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugün ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını anımsatarak, "Gencecik çocuklarımız, evlatlarımız 1960-70'li yıllarda Filistin'in bağımsızlığı için Kudüs'e gitti." diye konuştu.

Onların Filistin halkı ve bağımsızlık için gittiklerine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Haklarını savunmak için gittiler. O gencecik çocuklarımızın mezarları Filistin'de. Filistin halkının her zaman yanında olduk. Çünkü biz Kuvayımilliye geleneğinden, Mustafa Kemal'in geleneğinden geliyoruz. Bütün muzlum milletlerin arkasında durmak ve onlara destek vermek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Mavi Marmara olayına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Mavi Marmara olayında dediler ki 'Biz Gazze'ye gidiyoruz, Filistinlilere yardım yapacağız.' Gittiler. İsrail uluslar arası sularda Mavi Marmara gemisine saldırdı, 9 vatandaşımızı şehit etti. Bunun üzerine hükumet büyük mitingler, programlar yaptı. Ağzından, daha doğrusu aklından büyük konuşmalar yaptı. Dedi ki 'Bundan sonra İsrail ile hiç konuşmayacağım, yan yana gelmeyeceğim. 3 şart yerine gelirse İsrail ile oturup konuşacağım.' Neydi? Gazze'de abluka kalkacaktı, İsrail özür dileyecekti ve ölenler için tazminat ödeyecekti. Bir, Gazze'de abluka kalkmadı. İki, İsrail 'ben tazminat ödemem' dedi. 'Ama siz bir vakıf adı verirseniz ben vakfa bağışta bulunabilirim.' dedi. Üç, bir özür mektubu dahi göndermedi. Sonra ne oldu? Bir gece yarısı Meclisten bir kanun çıkardılar ve İsrail ile ilişkileri düzelttiler. Şimdi ben arada bir konuşurken diyorum ya 'bunların yatacak yeri yoktur' diye. Milleti kandırdılar. Şimdi kalkacaklar konuşacaklar 'İsrail böyledir, İsrail şöyledir' diye. Sen Türkiye'yi İsrail'in arka bahçesi haline getirdin. İsrail'in özür dilemesi gerekirken, özür dilemedi. Tazminat ödemedi, ablukayı kaldırmadı. Şimdi büyükelçiliği taşıyorlar oraya. Ben bunu parlamentoda eleştirdim. 'Sayın Erdoğan Mecliste kürsüye çıktı, dedi ki 'Doğu Kudüs'te bizim konsolosluğumuz var. Orayı yakında inşallah Filistin'in başkenti yapacağız. Büyükelçiliği oraya açacağız' dedi. Bekliyorum, aylar geçti bekliyorum. Sevgili, gözünü sevdiğim Erdoğan, Mecliste konuştun, söyledin. Niye büyükelçiliği açmıyorsun Doğu Kudüs'te, Filistin devletinin büyükelçiliğini. Birisi mi engel oluyor, elinden mi tutuyor? Diyecek ki 'Ben açacaktım ama CHP karşı çıkıyor.' Şimdi CHP Genel Başkanı olarak söylüyorum. Açık ve net Mersin'den söylüyorum, yüreğin yetiyorsa git büyükelçiliği aç ben de seni sonuna kadar alkışlayacağım. İşin özeti lafla peynir gemisini yürütmeye çalıştılar."