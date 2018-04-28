HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 22:39 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'ya geldi.

Özel uçakla, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve bazı milletvekilleriyle Dalaman Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ile bir grup partili karşıladı.

VIP salonunda bir süre partililerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Marmaris'te konaklayacağı otele geçti.

Kılıçdaroğlu yarın yerel medya çalıştayına katılacak ve medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.

CHP'nin adayı için o güne işaret edildiCHP'nin adayı için o güne işaret edildi
CHP'nin basın toplantısında gergin anlarCHP'nin basın toplantısında gergin anlar
İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!İYİ Parti'ye geçen 15 vekil CHP'ye geri dönüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

Emina Sandal içini döktü: Mustafa evi terk ettiğinde...

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un korumaları sosyal medyayı salladı

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Meral Akşener: Meclis grubumuzun imzasıyla aday gösterilmek istemiyorum

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'la sürpriz görüşme

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

'Hulusi Akar Abdullah Gül'ü ziyaret etti' iddiası Gül'e soruldu

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Hükümetten bir bedelli askerlik açıklaması daha

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

Selahattin Demirtaş sloganları atıldı! Pervin Buldan'dan dikkat çeken açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.