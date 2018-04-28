CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Muğla'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Muğla'ya geldi.
Özel uçakla, beraberindeki CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve bazı milletvekilleriyle Dalaman Havalimanı'na gelen Kılıçdaroğlu'nu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla milletvekilleri Akın Üstündağ, Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan ile bir grup partili karşıladı.
VIP salonunda bir süre partililerle sohbet eden Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra Marmaris'te konaklayacağı otele geçti.
Kılıçdaroğlu yarın yerel medya çalıştayına katılacak ve medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayacak.
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