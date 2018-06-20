CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ordu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey buraya geldiğinde bir rakam verdi, 'Fındığın kilogramını 15 liradan alacağız' diye. Bu sözü ben de veriyorum, 15 lira olacak, üretici rahat edecek." dedi.
Kılıçdaroğlu, kentteki bir fındık fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.
Ziyarette bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerle buluşmanın kendisi için onur ve gurur meselesi olduğunu belirterek, kendisine böyle bir ortamı hazırlayan dostlarına şükranlarını sundu.
"Sizin bir özelliğiniz var, siz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, evinize helal ekmek götürüyorsunuz" diyerek işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun, her evde huzur, her evde bereket olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, en büyük arzumuz bu." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin nüfusu 81 milyona yaklaşmasına rağmen, 17 milyon yoksul olduğunu savunarak, şöyle devam etti:
"Sizlere birkaç konudan söz edeceğim. Birincisi şu, Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz, Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ve Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu oluşturduğunda 1 Ocak 2019'da asgari ücret vergisiz 2 bin 200 lira olacak. Bunun sözünü veriyorum. Rakamın büyük olmadığını ben biliyorum ama sonuçta 2 bin 200 lira olması lazım rahat bir nefes almak açısından."
Kılıçdaroğlu, aile sigortasını getireceklerini vurgulayarak, "Her ailenin mutlaka bir geliri olacak ama o rakam bin lirayla sınırlı." ifadesini kullandı.
Okula giden her çocuğun sabah kahvaltısını arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda yapacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eğitim tam zamanlı olacak. Öğle yemeğini de arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda yapacaklar. Öyle aileler biliyorum ki çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına bir şey koyamıyor veya baba harçlık dahi veremiyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız." diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, fındığın Karadeniz Bölgesi için ne kadar önemli olduğunu herkesin bildiğine işaret ederek, konuşmasına şöyle devam etti:
"Muharrem Bey buraya geldiğinde bir rakam verdi, 'Fındığın kilogramını 15 liradan alacağız' diye. Bu sözü ben de veriyorum, 15 lira olacak, üretici rahat edecek. Sizden sadece şunu istiyorum, sandığa gittiğiniz zaman, oy kullandığınız zaman çocuklarınızı düşünün, ülkenizi düşünün, geleceğinizi düşünün. Çocuklarınıza iyi bir eğitim verecek olan bir hükumeti düşünün. Harcanan her kuruşun sizlere hesabının verileceği bir Türkiye düşünün, bir siyaset anlayışı düşünün. Kul hakkı yemeyen bir siyaset anlayışı düşünün, doğru düzgün davranan, halkına hesap veren, halkının sorunlarıyla ilgilenen, her evde bereket olmasını sağlayan bir siyaset anlayışı düşünün."
- "Türkiye'de huzur olacak"
"Siyaset bizi yordu, o onu dedi, bu bunu dedi diye sürekli kavgalar, sürekli dövüşler, sürekli gerilim, bütün bunları bir tarafa bırakacağız inşallah." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle bu ülkeyi güzel, yaşanacak bir Türkiye yapacağız. İşvereni rahat olacak, işçisi rahat olacak, birlikte çalışacak, birlikte üretecekler, birlikte ihracat yapacaklar, birlikte kazanacaklar, herkesin işi, herkesin aşı olacak. Her evde huzur, her mahallede huzur, her ilde huzur ve Türkiye'de huzur olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, terörü de tamamen bitireceklerini vurgulayarak, "Orta Doğu'yu bir barış haritasına büründürme kararlılığındayız ve bunu da yapacağız. Sizden sadece destek istiyoruz, sadece sizden güç istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz, başka kimse değil." dedi.
- Kılıçdaroğlu'ndan balıkçılara ziyaret
Daha sonra Kumbaşı Balıkçı Barınağını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, balıkçıların sorunlarını dinledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, balıkçıların zor koşullarda önemli iş yaptığını, denizden tuttukları balıkları vatandaşın sofrasına taşıdığını belirterek, balıkçılara şükran borçlu olduklarını kaydetti.
Kılıçdaroğlu, siyasetçi olarak görevlerinin de balıkçıların sorunlarını çözmek olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Buraya geldim, kendilerini dinledim, bana bir not da verdiler. Bütün sorunlarında aslında haklılar. Normalde bir sosyal devletin bu sorunların tamamını çözmesi lazım ve böylece balıkçı arkadaşlarımız, yıllarını bu işe veren arkadaşımız, 85 yaşındaki kaptanımız yıllarını bu işe verdi, bu sorunlar 85 yıldır çözülmüyorsa demek ki bir derdimiz var, siyaset kurumu iyi çalışmıyor demektir ama benim size sözüm var, Sayın Muharrem İnce'yi Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı seçeceksiniz, Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu olacak, biz bu sorunların tamamını çözeceğiz, bunun sözünü veriyorum ben size."
Siyaset kurumunun görevinin, var olan sorunları çözmek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sorun yaratmak değildir ama bizde siyaset kurumu sorunları çözmüyor, yeni sorunlar ekliyor. Biz sorunları çözmeye talibiz, cebimizi doldurmaya talip değiliz, köşeyi dönmeye talip değiliz, vatandaşın malına, mülküne el koymaya talip değiliz. Onun can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaya talip değiliz." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, buradaki programın ardından Altınordu Ziraat Odası ile Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ordu Şubesi'ni ziyaret etti.
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