CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ordu'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey buraya geldiğinde bir rakam verdi, 'Fındığın kilogramını 15 liradan alacağız' diye. Bu sözü ben de veriyorum, 15 lira olacak, üretici rahat edecek." dedi.

Kılıçdaroğlu, kentteki bir fındık fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle bir araya geldi.

Ziyarette bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, işçilerle buluşmanın kendisi için onur ve gurur meselesi olduğunu belirterek, kendisine böyle bir ortamı hazırlayan dostlarına şükranlarını sundu.

"Sizin bir özelliğiniz var, siz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, evinize helal ekmek götürüyorsunuz" diyerek işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun, her evde huzur, her evde bereket olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, en büyük arzumuz bu." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin nüfusu 81 milyona yaklaşmasına rağmen, 17 milyon yoksul olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

"Sizlere birkaç konudan söz edeceğim. Birincisi şu, Allah nasip eder, sizler de destek verirseniz, Sayın Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğunda ve Millet İttifakı da parlamentoda çoğunluğu oluşturduğunda 1 Ocak 2019'da asgari ücret vergisiz 2 bin 200 lira olacak. Bunun sözünü veriyorum. Rakamın büyük olmadığını ben biliyorum ama sonuçta 2 bin 200 lira olması lazım rahat bir nefes almak açısından."