CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ordu'da

"Sizin bir özelliğiniz var, siz çalışıyorsunuz, emek harcıyorsunuz, alın teri döküyorsunuz, evinize helal ekmek götürüyorsunuz" diyerek işçilere seslenen Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki bu ülkede herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun, her evde huzur, her evde bereket olsun. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin, en büyük arzumuz bu." ifadesini kullandı.

"Muharrem Bey buraya geldiğinde bir rakam verdi, 'Fındığın kilogramını 15 liradan alacağız' diye. Bu sözü ben de veriyorum, 15 lira olacak, üretici rahat edecek. Sizden sadece şunu istiyorum, sandığa gittiğiniz zaman, oy kullandığınız zaman çocuklarınızı düşünün, ülkenizi düşünün, geleceğinizi düşünün. Çocuklarınıza iyi bir eğitim verecek olan bir hükumeti düşünün. Harcanan her kuruşun sizlere hesabının verileceği bir Türkiye düşünün, bir siyaset anlayışı düşünün. Kul hakkı yemeyen bir siyaset anlayışı düşünün, doğru düzgün davranan, halkına hesap veren, halkının sorunlarıyla ilgilenen, her evde bereket olmasını sağlayan bir siyaset anlayışı düşünün."

Okula giden her çocuğun sabah kahvaltısını arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda yapacağını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eğitim tam zamanlı olacak. Öğle yemeğini de arkadaşları ve öğretmenleriyle beraber okulda yapacaklar. Öyle aileler biliyorum ki çocuğunu okula gönderirken beslenme çantasına bir şey koyamıyor veya baba harçlık dahi veremiyor. Türkiye'yi bu ayıptan kurtaracağız." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, aile sigortasını getireceklerini vurgulayarak, "Her ailenin mutlaka bir geliri olacak ama o rakam bin lirayla sınırlı." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'de huzur olacak"

"Siyaset bizi yordu, o onu dedi, bu bunu dedi diye sürekli kavgalar, sürekli dövüşler, sürekli gerilim, bütün bunları bir tarafa bırakacağız inşallah." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle bu ülkeyi güzel, yaşanacak bir Türkiye yapacağız. İşvereni rahat olacak, işçisi rahat olacak, birlikte çalışacak, birlikte üretecekler, birlikte ihracat yapacaklar, birlikte kazanacaklar, herkesin işi, herkesin aşı olacak. Her evde huzur, her mahallede huzur, her ilde huzur ve Türkiye'de huzur olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, terörü de tamamen bitireceklerini vurgulayarak, "Orta Doğu'yu bir barış haritasına büründürme kararlılığındayız ve bunu da yapacağız. Sizden sadece destek istiyoruz, sadece sizden güç istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan sizlersiniz, başka kimse değil." dedi.

- Kılıçdaroğlu'ndan balıkçılara ziyaret

Daha sonra Kumbaşı Balıkçı Barınağını ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, balıkçıların sorunlarını dinledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, balıkçıların zor koşullarda önemli iş yaptığını, denizden tuttukları balıkları vatandaşın sofrasına taşıdığını belirterek, balıkçılara şükran borçlu olduklarını kaydetti.