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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Parti örgütümüz, iktidar partisine 7 puan kaybettirdi. Bu, sıradan bir başarı değildir. Bu, kolay elde edilebilecek bir başarı değildir."


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