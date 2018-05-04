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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.05.2018 10:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.


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