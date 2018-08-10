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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.08.2018 14:06 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin yeni MYK'sını belirledi. Akif Hamzaçebi Genel Sekreterliğe devam ederken, Oğuz Kaan Salıcı ise parti örgütünden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.


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