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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sınır karakolunu ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 14:37 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu: - "Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur" - "Gönlümüz, yüreğimiz her zaman onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur." dedi.

Hatay'daki programı kapsamında Hassa ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, burada sınırda bulunan Sakız Hudut Karakolunu ziyaret etti.

Karakoldaki askerlerle görüşen Kılıçdaroğlu'nun basına kapalı ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, görüştükleri komutan ve askerlerin morallerinin iyi olduğunu söyledi.

Kahraman Türk ordusunun sadece Türkiye'nin değil aslında bölgenin güvenliğini sağlayan bir ordu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'ye değil, bölgeye güven veren bir ordu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuzdur. Onlarla beraber olmak, onlarla birlikte çay içmek, pasta yemek, bize baklava ikram ettiler... Bu nedenle kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz. Gönlümüz, yüreğimiz her zaman onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız."

Kılıçdaroğlu, bölgeden ayrılırken yol kontrolünü sağlayan güvenlik güçleriyle de selamlaştı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hatay karakol

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