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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 11:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İlk atacağımız adımlardan birisi bu. Adını da söyleyeyim, İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumunu kuracağız."


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