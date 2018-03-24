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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Zonguldak’ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 11:08 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’a geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak’a geldi. Kılıçdaroğlu kentteki ilk ziyaretini CHP Zonguldak Belediyesine yaptı.
CHP tarafından Zonguldak’ta düzenlenen ’Taşkömürü Çalıştayı’na katılmak üzere Zonguldak’a gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir tarafından karşılandı. Partililer ve belediye çalışanları da karşılama töreninde hazır bulunurken, kadın zabıta personeli tarafından Kılıçdaroğlu’na çiçek takdim edildi. Belediye başkanlığı makamına geçen Kılıçdaroğlu’na genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.
Kılıçdaroğlu, basına kapalı yapılan ziyaretin ardından ’Taşkömürü Çalıştayı’na katılacak.

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