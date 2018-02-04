HABER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adayları belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ | 04.02.2018 19:34 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belli oldu.CHP Kurultayı ikinci gününde devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu belli oldu.
CHP Kurultayı ikinci gününde devam ediyor. Kılıçdaroğlu’nun listesi şu isimlerden oluşuyor:
“Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun, Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.”
Kılıçdaroğlu’nun Yüksek Disiplin Kurulu adayları ise şu isimlerden oluştu:
“Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.”

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Ovacık'ta yine aynı görüntü! 'Komünist Başkan' dev afişle duyurdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Flaş iddia: CHP’li iki vekil tuvalette yumruklaştı

Başbakan Yıldırım Kilis’te

Başbakan Yıldırım Kilis’te

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Ravza Kavakçı Kan;

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında zehirlenme

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

AK Parti Niğde Gençlik Kolları 5. Olağan Genel Kurulu yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.