CHP Genel Başkanı Yardımcısı Özkan, İzmir'de:

İZMİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, yeni yönetim olarak sahaya indiklerini belirterek, 2019'daki 3 seçimi de kazanacaklarını iddia etti.

Özkan, genel başkan yardımcısı sıfatıyla kentte ilk ziyaretini partisinin Konak İlçe Başkanlığı’na yaptı.

Konak İlçe Başkanı Şakir Başak ve partililerle bir araya gelen Özkan, konuşmasında, yeni yönetimle Türkiye'yi içinde bulunduğu zor durumda çıkaracaklarını savundu.

Özkan, "Bununla ilgili her türlü programımız hazır. Bir ay içinde sokakta olacağız. Hangi mücadele yöntemleriyle karşımızdaki cepheyi yeneceğimizin planlamasını bitirmiş olacağız. El ele, omuz omuza yürüyeceğiz." diye konuştu.

2019'da yapılacak seçimlere büyük bir strateji ile hazırlandıklarını vurgulayan Özkan, şunları kaydetti:

"2019’da Türkiye'nin gönderine Mustafa Kemal Atatürk'ün sancağını yeniden dikeceğiz. Bugün sıkışan, giderek küçülen, dertleri büyüyen dünyaya, Atatürk'ü yeniden keşfedenlere kocaman bir pencere açacağız. Küçük dünya aydınlanacak. Türkiye'de çocukları kimse taciz edemeyecek, kadınları kimse öldüremeyecek, kimse aç yatmayacak, terör eski, kötü bir anı olarak kalacak. 2019’da 3 seçimi de kazanacağız, size söz veriyoruz. Hep birlikte Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Hep beraber biz kazanacağız. Memleket aşkıyla doluyuz."

Tuncay Özkan, İzmir’deki siyasi hayatına CHP Konak İlçe Başkanlığı'nda başladığı için genel başkan yardımcısı olduktan sonra ilk burayı ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.