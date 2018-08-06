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CHP Genel Merkezi önünde kurultay için oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 15:34 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Gökhan CEYLAN-Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

CHP'nin olağanüstü kurultaya gitmesi için imza veren delegeler, 'yeterli imza toplanamadı' iddialarına karşı, parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı. Çeşitli illerden gelen yaklaşık 15 delege, kurultay için verdikleri imzalara sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını bildirdi.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

Genel merkez önünde açıklama yapan CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, şunları söyledi:

"İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 milletvekili veren Genel Başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Genel Başkanımıza kalmış olsa, Genel Başkanımız sağduyulu, kurultaya giderdi. Ama Genel Başkanımızın etrafını saran bazı koltuk sevdalısı arkadaşların, Genel Başkanımızın bu kararı vermekte direttiğini görüyoruz."

CHP Ankara Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal ise oturma eyleminin demokratik bir tepki olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 70 yıl önce çok partili hayata geçen İsmet İnönü, kaybettiği seçimlerden sonra 'Ben kaybettim ama demokrasi kazandı' diyebilen bir liderimizdi. Bugün de 'hak, hukuk adalet' diyerek 450 kilometre yürüyen Genel Başkanımızın kurultaydan kaçabileceğine veya türlü bahanelerle kurultayı yapmayacağını tahmin etmiyorum. Demokrasiye inanan CHP'nin genel başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kurultay kararını bugün verecektir."

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