CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi!

CHP'de olağanüstü kurultay toplanmasını isteyen partililer Genel Merkez önünde oturma eylemi yaptı. Önce bir vatandaş parti genel merkezi önünde ‘'Açlık grevine başladım'' diyerek 10 dakika süren oturma eylemi yaptı. ‘'Halk değişim istiyor, 400-500 imza ne fark eder ? Sokağa, halkın yanına inin. Biz halkız, size rağmen ayağa kalkacağız. Ya öleceğim, ya kurultayı göreceğim'' yazılı bildiri dağıtan vatandaş daha sonra eylemine son verdi.
3 DELEGE OTURMA EYLEMİ BAŞLATTI
Daha sonra da 3 delege Fatma Çokaydın, Celal Ünsal, Veysi Uyanık ile bazı partililer CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemine başladı. Olağanüstü kurultay talebi ile genel merkezin önünde yaklaşık on kişilik bir grup oturma eylemi başlattı. Grubu temsilen konuşan Bitlis kurultay delegesi Veysi Uyanık, verdikleri imzalara sahip çıkmak için eylemi başlattıklarını belirterek şunları söyledi:
‘'Sayın genel başkanımızın etrafını saran koltuk sevdalıları kurultay kararının verilmemesi için diretiyorlar. Bir kurultay delegesi olarak tüm kanuni haklarımı kullanarak yargıya gideceğim. Velev ki bizim 15 imzamız eksik, İYİ Parti'ye seçime girmeleri için 15 milletvekili gönderen genel başkanımız üçün beşin hesabını yaparsa takdirini kamuoyuna bırakıyorum”
YÖNETİMİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR
CHP yönetimi bugün, olağanüstü kurultay için gerekli olan imzaların toplanıp toplanmadığını açıklayacak.
Kaynak: Sözcü
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