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CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: "Bu seçim geleceğimizin oylanacağı seçimdir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:27 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yapılacak bu genel seçimler, geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir" dedi.Çanakkale’de Kepez Belediyesi ve Rating Akademi tarafından 19- 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak ’2.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yapılacak bu genel seçimler, geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir" dedi.
Çanakkale’de Kepez Belediyesi ve Rating Akademi tarafından 19- 21 Nisan tarihleri arasında yapılacak ’2. Uluslararası Umut Kongresi’nin Turhan Mildon Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılışı yapıldı. Kongrenin açılışına CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Ömer Faruk Mutan, partililer ve vatandaşlar katıldı.
Ülkenin erken seçim kapsamında 24 Haziran’da sandık başına gideceğini ifade eden Akif Hamzaçebi, "Türkiye’de, önümüzdeki seçim, ülkenin geleceği açısından, demokrasiyi kullanarak demokrasiyi yok etmek üzere iktidara gelmek isteyenlerle, demokrasiyi savunanlar arasındaki bir seçim olacaktır. Böylesi tarihi bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bu seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi ve birlikte yapılacak genel seçimler, geleceğimizin oylanacağı seçimlerdir. Biz daha iyi bir Türkiye istiyoruz. Biz çocuklarımızın aydınlık geleceğini istiyoruz. İnsanlarımızın özgür bir ülkede yaşamasını istiyoruz. İnsanlarımızın geleceğinin endişe içerisinde olmamasını istiyoruz. İnsanlarımızın geleceklerinden endişe etmedikleri bir demokrasi istiyoruz" şeklinde konuştu.
3 gün sürecek kongreye CHP genel başkan yardımcıları, öğretim üyeleri ve akademisyenler katılacak.

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