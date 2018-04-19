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CHP Genel Sekreteri Hamzaçebi: "Türkiye 24 Haziran’da aydınlık günlere yelken açacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Türkiye 24 Haziran’da aydınlık günlere yelken açacaktır.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Türkiye 24 Haziran’da aydınlık günlere yelken açacaktır. Bu çok önemli bir seçim" dedi.
Kepez Belediyesi’nin temel atma ve toplu açılış töreninde konuşan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Türkiye Cumhuriyetinde özellikle 2002’den sonraki dönemde, AK Parti iktidarları döneminde umudun bastırılmaya çalışıldığı, kontrol altına alınmaya çalışıldığı, başka mecralara sürüklenmeye çalışıldığı, umudun insanların yaşamından çıkarılmaya çalışıldığı bir süreçte umut bugün dimdik ayaktadır. Biz geleceğe, Türkiye’nin aydınlık geleceğine özlemle ve güvenle bakıyoruz. Türkiye 24 Haziran’da aydınlık günlere yelken açacaktır. 24 Haziran akşamı Türkiye yeni Cumhurbaşkanıyla aydınlık bir geleceğe doğru yürüyecektir. Bu çok önemli bir seçim. Bu seçimin demokrasi ve özgürlüklerle, vatandaşa hizmetle ve diğer Türkiye’nin geleceğine yönelik olarak, iyi, aydınlık ve güzel kavramıyla ifade edebileceğimiz ne varsa onunla, partizanlık arasında bir seçim olacağını sizlere ifade etmeliyim" dedi.
Konuşmanın ardından tören, hediye takdimi ve Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı Pazar Yeri, Hamidiye Mahallesi 960 TOKİ Kreş, Çok Amaçlı Kurs Salonları, Kadın Spor ve Sağlık Merkezi Hizmet Binası, Toprak Mahsülleri Ofisi Peyzaj Projesi (Kafeterya, Çocuk oyun Alanları, Yürüyüş Yolları), Kepez Park, Bektaş Uyanık Parkı, Kamer Genç Parkı, Münir Özkul Parkı ve Halit Akçatepe Parkı, Rauf Denktaş Caddesi, Hacı İbrahim Bodur Aile Sağlığı Merkezi, Sahil Yolu Caddesi, Halı Dokuma Atölyesi, Müsaadin Kapucu Koruluğu, 100. Yıl Kadın Spor ve Sağlık Merkezi ve Ahmet Taşçı Güreş Alanları için temel atma ve toplu açılışıyla sona erdi.

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