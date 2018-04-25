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CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 20:13 | Son Güncelleme

IHAAW200637-SIY/25-04-2018 - CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi. 25.04.2018 20:06:37 TSI NNNN

IHAAW200637-SIY/25-04-2018

- CHP Grubu Kemal Kılıçdaroğlu’na ittifak ve aday belirleme yetkisi verdi.

25.04.2018 20:06:37 TSI
NNNN

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