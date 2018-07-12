CHP Grubuna yeni sistem sunumu

CHP TBMM Grubunda milletvekillerine "anayasa değişikliği sonrasında ortaya çıkan yeni sistem" hakkında bilgi verildi.

CHP Meclis Grubu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı toplandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda, anayasa hukukçusu CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, "anayasa değişikliği sonrasında ortaya çıkan yeni sistem" başlığıyla milletvekillerine bir sunum yaptı, yayımlanan KHK'lerin anayasaya uygun olup olmadığı yönünde bilgi verdi. 16 milletvekilinin söz aldığı grupta Kaboğlu, milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Meclisin çalışma usulü ve CHP Grubu olarak çalışma düzeninde dikkat edilmesi gereken konular hakkında milletvekillerini bilgilendirdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da önümüzdeki süreçte Meclisin çalışma takvimiyle ilgili konuştu.

