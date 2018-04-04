AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye'de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var. Bunu kendisine meslek edinmiş. Bir insanın kafasında ya fikir olur ya küfür olur. Demek ki beyni küfürle dolu." dedi. Anadolu Yayıncılar Derneğinin düzenlediği "Anadolu Sohbetleri" programına katılan Yazıcı, "erken seçim" iddialarının siyaset efsanesine dönüştüğünü belirtti. "Türkiye gibi bir ülkede seçimler niye erken yapılsın?" sorusunu yönelten Yazıcı, AK Parti'nin iktidara geldiğinden bu yana seçimlerin zamanında yapılması konusunda kararlı bir duruş sergilediğini dile getirdi. Yazıcı, "Erken seçim yapmayı gerektirecek faktörler olursa elbette zamanında yapacağız diye inat, ısrar içinde olunmaz. Ama seçimin öne alınmasını gerekli kılacak hiçbir sebep gözükmüyor. Seçimler zamanında yapılacak." diye konuştu. Cumhur ittifakına ilişkin Yazıcı, "Her iki partinin tabanlarında da ittifak birlikteliğinin bir heyecan oluşturduğunu gözlemliyoruz. Bizim kongrelerimize onların temsilcileri katılıyor. Esnaf ziyareti yaparken karşılaşıyoruz. Vatandaşlar, bu ittifakı önemsediklerini, Türkiye açısından hayırlı sonuçlara vesile olacağını beyan ediyorlar. Bundan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "FETÖ borsası söylemi mücadeleyi zaafa uğratır" Yazıcı, FETÖ ile mücadeleye yönelik de "Elinizde bir hüner varmış gibi, elinizi uzatıyorsunuz, çekip hepsini toparlayıp attım dışarı demeniz mümkün değil. Bu mücadeleyi, hukuk kuralları içinde çok kararlı bir biçimde sürdürüyoruz. Bu mücadele çok yaygın olduğu için, değişik kesimleri içerir olması dolayısıyla bazı söylentiler bize de geliyor, duyuyoruz. Tabii ki bunların çok ciddi olanlarının üzerine gidiliyor." diye konuştu. Yazıcı, "FETÖ borsası" iddialarına ilişkin "Söylenmesinden önemli, böyle bir şey varsa bunu önleyecek süreçleri devreye sokmaktır. Böyle bir şeyin kanıtları, bilgileri, belgeleri var oldukça hükümet, yetkililer, parti duraksar mı burada? Mümkün değil böyle bir şey. Hepimiz bu konuda hassasiyet içindeyiz. Hassasiyetten öte teyakkuz halindeyiz." dedi. "Borsası kuruldu" gibi söylemlerin FETÖ ile mücadeleyi zaafa uğratacağını vurgulayan Yazıcı, bunun insanların moralini bozacağını söyledi. Duyulanların üzerini örtme lükslerinin olmadığını vurgulayan Yazıcı, "Bize gelen iddiaları bakana, hükümete iletiyoruz. Kendi aramızda konuşuyor, mücadeleyi sıfır toleransla, hukuk kuralları içinde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Parti ona seyirci kalmaz" FETÖ'nün devlet kurumlardan temizlenmesine yönelik hükümette bir söz birliği olmadığına ilişkin bir iddia üzerine Yazıcı, "FETÖ ile mücadelede bu örgütün kullandığı yöntemleri deşifre etmek suretiyle gelinen noktada çok başarılı olduğumuzu söylemem gerekir." dedi. OHAL vesilesiyle FETÖ ile mücadelenin etkin yürütülebildiğini dile getiren Yazıcı, "Bunların izledikleri yöntemler itibarıyla kendilerini kamufle edenler, kripto olarak nitelenen kesimler var. Bir boya dökeceksin de kimse bunlar ortaya çıkacak, böyle bir yöntem yok." diye konuştu. Yazıcı, mücadele için "'Bitti' demek yanlıştır, 'Mücadelede ivme kaydetmedik' demek de haksızlık olur." yorumunu yaptı. AK Parti'li yetkililerden gelen "FETÖ borsası kuruldu" söylemi ile "FETÖ kurumlarımızda temizlendi" söylemine işaret edilerek, vatandaşların bunu sorguladığının belirtilmesi üzerine Yazıcı, "Parti içinde demek çok doğru değil. Parti bir bütün. Bizim grup üyelerimizden bir tanesi gider bir yerde, bir şeyler söylerse parti ona seyirci kalmaz. Bakanlarla da ilgili hükümet içinde bunlar değerlendiriliyor, konuşuluyor. Kamuoyu önünde şöyle bir beyan oldu, ona şu cevap verildi demenin sağlayacağı hiçbir yarar yok." dedi.

Yazıcı, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Başbakan Binali Yıldırım'ın yakın takip içerisinde olduğunu belirtti. - "Kimsenin peşine ısrarla düşecek halimiz yok" Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerine ilişkin Yazıcı, "Ben de varım diyen her kuruma bu ittifak alanı açık. Bu açıklığı ifade ederken, kimsenin peşine ısrarla düşecek halimiz yok." dedi. Bu konuların erken konuşulduğunu belirten Yazıcı, bunun için daha çok zaman olduğuna vurgu yaptı. Yazıcı, Mart 2019'daki yerel seçimler konusunda partinin yetkili kurullarında tartışılmış, konuşulmuş bir konu olmadığına değinerek, "Başarılı olarak seçimden çıkmayı hedefliyoruz. Bu hedefi sağlayacak hangi unsurlar gerektiyse, hangi elemanları nasıl konuşlandırmak gerekiyorsa onlar oturulup, tartışılır. Ona göre inşa süreci gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. - "Ankara ölçeğinde bir rahatlık var" Ankara ve İstanbul'daki belediye başkanlarının değiştirilmesinin ardından vatandaşlardan geri dönüşlerin nasıl olduğuna ilişkin soruya Yazıcı, "Bir suhulet, rahatlama var. Özellikle Ankara ölçeğinde bir rahatlık var." karşılığını verdi.

Muhalefetin ittifak kurma çalışmaları kapsamında Abdullah Gül'ün isminin gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Yazıcı, "Onun ülkenin çıkarlarıyla, geleceğiyle ilgili konularda büyük hassasiyet içinde olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla tavrını, duruşunu ona göre belirleyecektir kanaatindeyim." dedi. - "Beynini, küfür etmek için kullanıyor" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ziyaretine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri hakkında Yazıcı şunları kaydetti: "Türkiye'de her salı günü CHP Grubunda bir hakaret borsası var. Bunu kendisine meslek edinmiş. Bir insanın kafasında ya fikir olur ya küfür olur. Demek ki beyni küfürle dolu. Karıştırıyor da meseleyi. Cumhurbaşkanımızla alakalı kendisine açılan 250 bin liralık tazminat davası. 'Ben 5 paralık dava açtım' diyor, onu hakarete dönüştürüyor. Şunu bilmiyor; tazminat davası açan, davalıdan tazminat ister. Neyin tazminatını, kendisine karşı yapılmış hakaretin bedelini ister. Kendisine yapılmış hakaret 5 paralık bir hakaret. Bunu bile kavrayamıyor. Dönüştürüyor, Cumhurbaşkanı'na hakaret aracı haline getiriyor. Adamın heybesinde ne küfür çıkıyorsa, küfürbaz bir adam oldu çıktı. Üzüntü verici. Bir ana muhalefet partisinin genel başkanı proje üretemiyor. Beynini, küfür etmek için kullanıyor. Beynini iyi şeyler üretmek için kullanabilirdi. Demek ki ondan yoksun. Bu da Türkiye siyaseti açısından üzüntü verici."