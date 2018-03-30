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CHP Grup Başkan Vekili Altay: “Fransa’nın ya da Amerika’nın bölgede bulunması kabul edilemez”

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 13:57 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Fransa’nın ya da Amerika’nın bölgede bulunması kabul edilemez.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Fransa’nın ya da Amerika’nın bölgede bulunması kabul edilemez. Bölgenin silahlardan arındırılması lazım diyoruz. Bölgenin silahlardan arındırılması lazımken, bir emperyalist gücün gidip, başka bir emperyal gücün gelip bölgeye çöreklenmesinin bölge barışına da katkısı olmaz" dedi.
CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Siirt Eruh’ta 6 korucunun şehit olduğunu söyleyen Altay, şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar temennisinde bulundu. Altay, Fransa’nın Suriye’nin kuzeyine gelmesine dikkat çekerek, "Geçen hafta Erdoğan, Macron ile görüşme yaptı. Ne görüştünüz, ne konuştunuz? Fransa Suriye’ye gelirse, ’kandırıldım’ mı diyeceksin, ’bilgim vardı’ mı diyeceksin? Fransa’nın ya da Amerika’nın bölgede bulunması kabul edilemez. Bölgenin silahlardan arındırılması lazım diyoruz. Bölgenin silahlardan arındırılması lazımken, bir emperyalist gücün gidip, başka bir emperyal gücün gelip bölgeye çöreklenmesinin bölge barışına da katkısı olmaz" dedi.
Milletvekillerinin kamu kurum ve kuruluşların tesislerinden yararlanmasına ilişkin soruya Altay, "DSİ bir tesisini düşünün. Bir eski milletvekili gittiğinde oradan yararlanamıyor. Devlet Su İşleri Şube Müdürü kaç liraya konaklıyorsa aynı şartlarda eski veya yeni milletvekili de konaklasın diyoruz. Milletvekillerinin sağlık düzenlemesi ayrı bir düzenlemedir. Torba kanun ile Danıştay ve Yargıtay üyeleri için de bunu getirdi. Genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, orgeneral ve oramiral rütbesinde bulunanlar bu haklardan yararlanacak. Tedavi giderleri milletvekili yönetmeliğine göre yapılacak, giderler kurumları tarafından ödenecek" şeklinde cevap verdi.
Çiftlik Bank ile ilgili soru üzerine Altay, "Bütün yönleriyle araştırılması Çiftlik Bank vakalarının olmaması için gerekliydi. AK Parti oylarıyla reddedildi. Burada kusur vardır" şeklinde konuştu.
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin olarak da Altay, "Adayımız Ekmeleddin İhsanoğlu olmayacak demiştir. Her olayı yaşandığı zamanda değerlendirmek gerekir" ifadelerini kullandı.
“Cumhurbaşkanı adayı olarak İlker Başbuğ’a nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna Altay, "CHP herkese iyi bakar. Adayı belirleme yetkisi Parti Meclisinindir. Belli isimler zamanı geldiğinde ortaya atılır. Buradan Cumhuriyet Halk Partisi’nin Parti Meclisi en doğru adayı, en azından toplumu kucaklayan bir adayla toplumun karşısına çıkacaktır" dedi.

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