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CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan, biz başpehlivan çıkaracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 13:06 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu. Kılıçdaroğlu da ’er oğlu erim’ diyorsa, kispetini giyip çıkacak’ sözlerine ilişkin, "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan. Biz başpehlivan çıkaracağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek erken seçimi değerlendirdi. Altay, erken seçimin hayırlı olmasını dileyerek, milletin kafasında şok karar algısı olduğunu ifade etti. Erken seçimin Türkiye için büyük fırsat olduğunu söyleyen Altay, "Türkiye 70 yıldır demokrasi kavgası veren bir ülke. Bu millette 70 yıldır demokrasi mücadelesi veren bir millet. 24 Haziran’da büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz. OHAL şartlarında bir seçim doğru değildir. Olağanüstü Hal’i gerekli kılan şartların ortadan kalktığını hükümet üyeleri teker teker açıkladı. Birisi ’Milli Eğitim’i temizledik’ dedi, birisi ’Adliyeyi temizledik’ dedi, birisi ’Orduyu temizledik’ dedi, en son birisi ’AK Parti içindeki FETÖ’cüleri temizledik ’dedi ama dün tekrar OHAL üç ay daha uzatıldı" ifadelerini kullandı.
Erken seçim kararını siyasi ötenaziye benzeten Altay, "Biz bundan şikayetçi değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçime hiç olmadığı kadar hazırdır. Herkesin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve demokrasiye gönül veren herkesin içi rahat olsun. Bizim seçim beyannamemizle, örgütümüzle, sandık kurulu üyelerimizle, sandık müşahitlerimizle, gönüllülerimizle, hukukçularımızla 24 Haziran günü sandık sonuçları tümüyle ilan edilene bürün kadrolarımız göreve hazırdır. Hazırız ve kazanacağız" şeklinde konuştu.
Altay, milletin oyunun namusu olduğunu belirterek, "Milletin namusu bizim için kutsal emanettir. Bu emaneti ne pahasına olursa olsun koruyacağımıza aziz milletimize namusumuz üzerine söz veriyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği sorusu üzerine Altay, cumhurbaşkanı adayının parti meclisi tarafından belirleneceğini ifade etti. Altay, "Adayımızı Parti Meclisimiz belirleyecek. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu en güçlü isimdir. Türkiye’de mutabakat, demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. Belli görüşmelerden, değerlendirmelerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi adayı da açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu. Kılıçdaroğlu da ’er oğlu erim’ diyorsa, kispetini giyip çıkacak’ sözlerinin sorulması üzerine Altay, "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan. Biz başpehlivan çıkaracağız" dedi.

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