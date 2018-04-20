HABER

CHP Grup Başkanvekili Altay: "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan, biz başpehlivan çıkaracağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu. Kılıçdaroğlu da ’er oğlu erim’ diyorsa, kispetini giyip çıkacak’ sözlerine ilişkin, "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan. Biz başpehlivan çıkaracağız" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek erken seçimi değerlendirdi. Altay, erken seçimin hayırlı olmasını dileyerek, milletin kafasında şok karar algısı olduğunu ifade etti. Erken seçimin Türkiye için büyük fırsat olduğunu söyleyen Altay, "Türkiye 70 yıldır demokrasi kavgası veren bir ülke. Bu millette 70 yıldır demokrasi mücadelesi veren bir millet. 24 Haziran’da büyük bir demokrasi sınavı vereceğiz. OHAL şartlarında bir seçim doğru değildir. Olağanüstü Hal’i gerekli kılan şartların ortadan kalktığını hükümet üyeleri teker teker açıkladı. Birisi ’Milli Eğitim’i temizledik’ dedi, birisi ’Adliyeyi temizledik’ dedi, birisi ’Orduyu temizledik’ dedi, en son birisi ’AK Parti içindeki FETÖ’cüleri temizledik ’dedi ama dün tekrar OHAL üç ay daha uzatıldı" ifadelerini kullandı.
Erken seçim kararını siyasi ötenaziye benzeten Altay, "Biz bundan şikayetçi değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi bu seçime hiç olmadığı kadar hazırdır. Herkesin Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve demokrasiye gönül veren herkesin içi rahat olsun. Bizim seçim beyannamemizle, örgütümüzle, sandık kurulu üyelerimizle, sandık müşahitlerimizle, gönüllülerimizle, hukukçularımızla 24 Haziran günü sandık sonuçları tümüyle ilan edilene bürün kadrolarımız göreve hazırdır. Hazırız ve kazanacağız" şeklinde konuştu.
Altay, milletin oyunun namusu olduğunu belirterek, "Milletin namusu bizim için kutsal emanettir. Bu emaneti ne pahasına olursa olsun koruyacağımıza aziz milletimize namusumuz üzerine söz veriyoruz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği sorusu üzerine Altay, cumhurbaşkanı adayının parti meclisi tarafından belirleneceğini ifade etti. Altay, "Adayımızı Parti Meclisimiz belirleyecek. Elbette Sayın Kılıçdaroğlu en güçlü isimdir. Türkiye’de mutabakat, demokrasiden yana olanların mutabakatına bakacağız. Belli görüşmelerden, değerlendirmelerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi adayı da açıklanacak" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ’ın ’Siyasetin er meydanı kuruldu. Kılıçdaroğlu da ’er oğlu erim’ diyorsa, kispetini giyip çıkacak’ sözlerinin sorulması üzerine Altay, "Ortaya çıkan pehlivanlar tozkoparan. Biz başpehlivan çıkaracağız" dedi.

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Türkiye için korkutan uyarıTürkiye için korkutan uyarı
Bahçeli tuzak mı kuruyor? Bahçeli tuzak mı kuruyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

24 Haziran erken seçimi önerisi Anayasa Komisyonu'ndan geçti

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

CHP, 24 Haziran erken seçimi stratejisi için toplandı

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

Metin Feyzioğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacak mı? İlginç yanıt

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.