AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsatan Altay, "Biz, Cumhurbaşkanını ve AK Parti'yi Anayasa'ya uymaya çağırıyoruz. Erdoğan, Anayasa'ya riayet etse, Anayasa'nın hükümlerine göre iş ve işlem yapsa, biz Erdoğan'ın meşruiyetinden bahsetmeyiz." diye konuştu.

Saldırıyı şiddet ve nefretle kınadığını belirten Altay, "Bu son olsun. Artık Türkiye, bu sorunla daha fazla yaşayamaz. TBMM terörün sıfırlanması, toplumsal barışın sağlanması konusunda elini taşın altına koymalıdır." ifadesini kullandı.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Hakkari Yüksekova'daki terör saldırısında şehit olan Astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya'ya ve 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan’a Allah’tan rahmet diledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarına göre 253 bin kişinin açıkta olduğunu belirterek, eğitimdeki bu tabloyla Türkiye'nin kalkınmasının, büyümesinin ve güçlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

CHP'nin, siyasetin anayasal mecrada yürümesini istediğine işaret eden Altay, "Kaynağını Anayasa'dan almayan bir yetkiyi kimse kullanamaz. AK Parti ve Erdoğan yönetiminde devlet çürümüştür. Adaleti öldürmek suretiyle AK Parti ve Erdoğan Türkiye'yi zehirlemiştir." değerlendirmesini yaptı.

Altay, CHP'nin tüm darbelere karşı olduğunu vurgulayarak, "Kurultaya giderken, Mahir Ünal aklına gelen her şeyi söyleyip, Erdoğan'ın gözüne girerek tasfiye edilmeyeceğini düşünüyorsa, yanlış düşünüyordur." dedi.

Türkiye'nin eğitim, ekonomi ve adalette geldiği noktanın "vahim üstü" olduğunu öne süren Altay, şöyle devam etti:

"Eğitimi çökerttiler, çocuklar altında kaldı; ekonomiyi çökerttiler, millet altında kaldı; adaleti çökerttiler, Türkiye altında kaldı. Bu bir iflas belgesidir. Erdoğan, Türkiye için zararlı bir unsur haline gelmiştir."

Altay, 703 sayılı KHK ile İl İdaresi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, valilerin sadece Cumhurbaşkanının temsilcisi haline geldiğini belirterek, bu kanunun yeniden eski haline getirilmesini istedi.