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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP’ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 13:44 | Son Güncelleme

IHAAW133641-SIY/22-04-2018 - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP’ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti’ye katıldılar" dedi. 22.04.2018 13:36:41 TSI NNNN

IHAAW133641-SIY/22-04-2018

- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP’ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.

22.04.2018 13:36:41 TSI
NNNN

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