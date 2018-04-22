IHAAW133641-SIY/22-04-2018

- CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Demokrasinin kazanması için CHP’ye mensup 15 milletvekili bugün partimizden istifa etti ve İYİ Parti’ye katıldılar" dedi.

22.04.2018 13:36:41 TSI

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