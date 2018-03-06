Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay, "Temsilde adalet noktasında bu baraj aşağı çekilmelidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, "Bu yasa ile yapılmak istenen normal demokrasilerde yapılmak istenenle aynı şey değildir. İleri demokrasilerde ittifak var ama olduğu vakit baraj hesapları farklıdır. Bu yasa ile yüzde 2’ye Meclis yolu, yüzde 9’a sokak gösteriliyor. Bunun neresinde adalet, samimiyet, dürüstlük var. Milli iradenin motomot TBMM’de temsilinden yanayız. Temsilde adalet noktasında bu baraj aşağı çekilmelidir. İttifak olabilir. İleri demokrasilerde olduğu sekliyle getirsinler, biz de yasanın altına imza atalım. Barajı asamayacak bir parti ile asacak partiyi yan yana getirmek siyasetten çok ahlaklı değil" dedi.

Altay şöyle konuştu:

"Bayrak, millet, vatan Erdoğan’ın tekelinde değildir. Mehmetçiğe dua ettik, yapıcı samimi uyarılarda bulunduk rahatsız oldular. AK Parti bu al bayrağın kendisine ait olduğunu hissediyor ve düşünüyorsa büyük bir gaflet içindedir. Bundan vazgeçsin. Bayrak nutukları atarak milli olunmaz. Kendisinden olmayan herkesten rahatsız olandan milli olmaz."

Yargıtay Başkanının konuşmasına değinen Altay, "Yargıtay Başkanına bu sözlerinden dolayı hidayete mi erdi diyelim merak ediyoruz ne diyebiliriz. Buradaki samimiyet, niyet nedir. Ama Yargıtay Başkanının başkanlık yaptığı dönemde yargının hali ortada. Deniz Yücel ve Enis Berberoğlu kararlarına baksın. Herkül gibi olmalarını istediği hakimlerine sorsun. Bir talimatla Anayasa Mahkemesi kararlarına bir mahkeme uymayabiliyor" ifadelerini kullandı.