CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan ’ittifak’ değerlendirmesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay, "Partilerin başkanlık sistemine bakışı dahil anlayış, ilke, prensiplerini görürüz. Bizim anlayış, ilke ve prensiplerimize en yakın partilerle bir talep de varsa, tabanda da bunun uygunluğu çok önemli ittifak yaparız" dedi.

Altay, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Altay, Başbakan Yıldırım’ın sözlerine ilişkin olarak, "Başbakan’a soruyorum; PKK, PYD, YPG, DEAŞ, FETÖ hangi dostlarınızı kandırdı? Bu dostlarınızın görevi, statüsü neydi? Bu dostlarınız size kandırıldıkların için size yanlış iş yaptırdı mı? Başbakan Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Genel Başkanı’nı bir kere daha haklı olduğunu tescilledi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bu kandırılmalardan dolayı, proje örgütleri tarafından kandırılmalardan dolayı Türkiye’nin uğradığı can kayıpları başta olmak üzere bütün kayıplarımızın bedelini niye bu aziz milletimiz ödüyor? Bir bedel ödenecekse, basiretsizlik ve ön görüsüzlükten sebep, bir bedel ödenecekse olan bu işe sebep olandır, terör örgütlerine yardım ve yataklık edendir, terör örgütleri tarafından kandırılandır" ifadelerini kullandı.

Altay ittifak ile ilgili soruya, "Partilerin başkanlık sistemine bakışı dahil anlayış, ilke, prensiplerini görürüz. Bizim anlayış, ilke ve prensiplerimize en yakın partilerle bir talep de varsa, tabanda da bunun uygunluğu çok önemli ittifak yaparız. Çekin arkasını imzalarsanız ciro edersiniz, kime verirseniz gider parayı alır ama oy ciro edilmez. İttifak yapmak demek o partinin seçmeninin vereceği oyu, diğer partiye tahvil etmesini kabul etmesi demek değil. Gördüğüm, Türkiye’nin ülkücüleri, MHP’nin dava adamları bu ittifaktan hoşnut değil. ’Ben Erdoğan’ın başkanlık yolunu açacak bir ittifaka oy vermem’ diyen yüzlerce MHP’li, ülkücüyle karşılaştım. Tabanın değerlendirmesi, anlayışı, tespit edilmeden yapılacak ittifaklar da çok bekleneni karşılamaz. Umarım sandık erken gelir, erken gelecekse ittifak süreçleri hızlanır" karşılığını verdi.