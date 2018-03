CHP Grup Başkanvekili Özel:

Özel, "İlk turda tüm CHP'lilerin ve CHP'ye sempatiyle bakan, CHP'nin paylaştığı değerleri paylaşanların tam destek vereceği bir aday gözetilmelidir ancak ikinci tur düşünüldüğünde de diğer partilerden fire vermeyecek bir aday olması gerektiği açıktır. Bu aklın gereğidir, kazanmak istiyorsak kazanmanın gereğidir." dedi.

- "Tüm partiler kilit parti"

"Kilit parti" olduğu belirtilen Saadet Partisinin rolüne ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Özel, şunları söyledi:

"Seçimde tüm partiler kilit parti, tüm seçmenler kilit seçmen. Bu seçimde kilit davranış biçimi sandığa gidip Cumhuriyet'e sahip çıkmak. Bu seçimde kilit parti olarak tek bir partiyi görmek mümkün değil. Her bir partinin varlığı ve duruşu aynı değerde, değerli. Buradaki kilit davranış biçimi, birlikte olanların birbirine gösterecekleri nezaket, anlayış, birbirinin hukukuna saygı. 16 Nisan sırasında, sonrasında ve şimdi bu nezaketi, bu saygıyı, bu özeni tüm 'hayır' oyunda birleşmiş olan ve 16 Nisan günü Cumhuriyet ittifakı kurmuş olan tüm bileşenlerde görüyorum. Biz de bunu sürdürüyoruz, muhataplarımızdan da bunu görüyor olmaktan memnunuz. Bir tek parti değil, hepimizin birlikte duruşu her birimizi ayrı ayrı kilit parti olarak tutar. Biz çok zor bir yolu hep birlikte yürüyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti rejimi Sırat Köprüsü'nden geçecek. Her birimizin kendi üzerimizden birbirimize iplerle bağlıyız. Bir gönül ittifakımız var, her birimiz birbirimize saygılıyız çünkü Cumhuriyet rejimi için, güçlü Türkiye'yi yeniden inşa edebilmek için, ülkenin yarınları için hepimize hepimizin ihtiyacı var."