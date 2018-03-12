CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "MHP getirdiğinden fazla götürüyor. AKP-MHP birlikteliği 50+1 değil şu anda 45'i geçemiyor, bunu hepimiz biliyoruz." dedi. Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbolcu Arda Turan'ın nikahına sivil plakalı araçla gittiğini, burada bir sorun bulunmadığını bildirdi. Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı forslu aracıyla AK Parti'nin il kongresine, genel merkezine gitmesini eleştiren Özel, Arda Turan'ın düğününe ise resmi araçla gidilebileceğini belirterek, "Maalesef bir doğruyu yapayım derken, jest niteliğinde bir iş yapayım diye işin doğrusunu yanlış yerde, yanlışı ise başka yerde yapmaktadır." ifadesini kullandı. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta Genel Kurulda görüşülmeye başlandığını hatırlatan Özel, siyasi ittifaklara karşı olmadıklarını ancak teklifle, ittifak yapanlara avantaj sağlandığını iddia etti. Baraj sorunu çözülmediği için ittifak yapan bir partinin yüzde 1 oyla Meclise girebileceğini ancak ittifak yapmayan partinin yüzde 9,9 oyla Meclis dışı kalacağını aktaran Özel, bunun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu bildirdi.

Komisyonda seçime katılacak partilerin dinlenmesini istediklerini ancak bunun kabul edilmediğini, değişiklik olursa bunun Genel Kurulda yapılacağının söylendiğini belirten Özel, değişiklik taleplerini ısrarla Genel Kurulda dile getireceklerini ifade etti. Teklife ilişkin "Noktasına ve virgülüne dokundurtmadan geçirteceğiz." şeklinde bir anlayış bulunduğunu öne süren Özel, eskiden AK Parti bu tip bir dil kullanırken, perşembe günü MHP'nin de "aynı şekilde geçecektir" diyerek, Genel Kurul çalışmasını hiçleştirdiğini, bunun da "şık olmadığını" söyledi. MHP Grubu'nun CHP'den seçim güvenliğine ilişkin raporu oda görevlisi aracılığıyla istettiğini belirten Özel, daha sonra MHP'den "Görevli bizim görevlimiz, kendi merakından istemiştir." şeklinde açıklama yapılarak, büyük bir ciddiyetsizliğe imza attığını iddia etti. Özel, AK Parti'nin ise randevu verdiğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra "geldikleri gibi gittiler." şeklinde açıklama yaptığını aktardı. Bu sözü, Birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman ordulara söylediğini anımsatan Özel, "Ayıptır, utanılacak iştir, bir ana muhalefet partisine işgal orduları için söylenmiş bir sözü söylemek gerçekten, bırakın nezaketi ne vicdanla ne ahlakla bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

- "Milletten özür dilemeli" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "200 yıldır bu millete istikamet dayatılıyor" söylediğini iddia eden Özel, "Şimdi başka bir Sened-i İttifak var. Ne diyorlar 'Seçimlerin 7'inci günü partiler aralarındaki ittifakın belgesini YSK'ya sunacaklar' diyor. Yeni bir ittifak senedi, rövanş senedi, neden rövanş alıyor? Demokrasiden." dedi. "Demokrasiye geçişten hesap soran bir ittifakın Meclisi yetkisiz ve etkisizleştirdiğini" savunan Özel, MHP Afyonkarahisar Milletvekil Mehmet Parsak'ın "İttifak 15 Temmuz'da tankın üstünde kuruldu." sözünü anımsatarak, 15 Temmuz'da MHP ya da AK Parti'li bir milletvekilini tankın üzerinde görmediklerini belirtti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine Meclise gitme talimatı verdiğini aktaran Özel, Parsak'ın milletten özür dilemesini istedi. Özel, 15 Temmuz'da milletin Meclisi ve demokrasiyi koruduğunu vurgulayarak, "Parlamenter sistem vardı o zaman ve siz gelin de Meclisin, parlamentonun, demokrasinin canına okuyun diye millet orada can vermedi." dedi.

15 Temmuz'un buraya indirgenemeyeceğinin altını çizen Özel, "Sizi men ederiz. Milletten özür dilemeye davet ediyoruz. Utanç verici ifadeler. '15 Temmuz'da tankın üzerinde ittifak kurmuş...' Keşke görseydik seni tankın üzerinde Mehmet Parsak. 15 Temmuz akşamının tırsakları, şimdi çıkmışlar... Mehmet Parsak beyefendi, 'biz tankın üzerinde ittifak kurduk' diyor, görmedik seni tankın üstünde. Millet tankın üstüne cumhuriyet için çıktı, demokrasi için çıktı, millet tankın üstüne sen bir yerlerden iktidarın paçasına tutun diye çıkmadı." ifadesini kullandı. AK Parti'nin Grup Başkanvekili İlknur İnceöz'ün bir televizyon kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kendisinden izin alınmadan televizyona çıkan milletvekillerine" ilişkin sözlerini eleştirdiğini anımsatan Özel, bunların parti disiplini için gerekli olduğunu ve her partide bu tür düzenlemelerin bulunduğunu söyledi. "AK Parti'de herkes yasaklıdır, görevlendirme saraydan yapılır." iddiasında bulunan Özel, "Hadi İlknur Hanım, hodri meydan, gel yarın akşam yanıma bir sandalye koyalım, senle tartışalım, izin alabiliyor musun Reis'ten?" diye sordu.

"Sivillere ceza muafiyeti"ne ilişkin kanunu Anayasa Mahkemesine taşımak için imzaları tamamladıklarını ve Meclis başkanlığına prosedür için yolladıklarına işaret eden Özel, yetişirse bugün, yoksa yarın düzenlemeye ilişkin maddeyi Anayasa Mahkemesine şekil yönünden taşıyacaklarını bildirdi. - "Baraj ittifakı, küfür ve hakarette ortaklaşmayı kendisine birinci hedef yapmış" Özel, bir basın mensubunun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "genel başkan müsveddesi" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Kendi kalitesi ve kalibresini ortaya koymuş. Baraj ittifakı, küfür ve hakarette ortaklaşmayı kendisine birinci hedef yapmış durumda. Demek ki söyleyecek başka başka bir kelime yok hakarete sığınıyorlar." dedi. Bir liderin başka partinin siyasi sembolünü jest olarak kullanmasının liderlerin kendi tercihlerine bağlı olduğuna değinen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Buna söylenecek söz şu; geçmişte bu bozkurt işareti için 'ben eşref-i mahlukatla, insanlarla dolaşırım, sen Bozkurt gibi hayvanlarla dolaşırsın' diye Devlet Bahçeli'ye laf söylüyordu Erdoğan. O zaman bu lafı söyleyince, bu hareketi yapmayacaksın ya da bu hareketi yapacaksan o lafı söylemeyeceksin ya da o laf hatırlatılınca biraz utanacaksın."