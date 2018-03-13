CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP'nin sözünün üzerine söz söyleyemeyenler, gelip de gözünün üzerine yumruk atmaya çalışarak, sindireceğini sanıyorlarsa, bu vandallığa biz teslim olmayız." dedi.

Özel, seçim ittifakını da öngören kanun teklifinin kabulünün ardından CHP milletvekilleriyle TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Beklenmedik bir gece yaşadıklarını ancak bunun daha önce deneyimlemedikleri bir durum olmadığını belirten Özel, AK Parti ve MHP gruplarının, kendi aralarında yaptığı daha önceki birtakım gizli anlaşmaların küçük türevini Meclise yaşattığını öne sürdü.

Özel, bir partinin geçen haftadan bugünkü grup toplantısını yapmayacağını, diğerinin de dün gece yarısı grup toplantısını iptal ettiğini duyurduğunu ifade etti.

Bunun çok önceden planlandığının belli olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen hafta salı günü için Meclis Başkanı'nın yöneteceği bir oturum, hatta liderlerin gelip konuşmacıları dinleyeceği İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılıyla ilgili özel bir gündem planlanmışken dün saat yarım gibi bunun iptal edildiği, bir gün önceye çekildiği, Meclis Başkanı'nın yönetmeyeceği, konuşmacıların değiştiği gibi bilgiler geldi. Bunu pazartesi çalışmaya bağladılar. Meğer bugün ile ilgili tasarım baştan belliymiş, birlikte yarattıkları karanlıkta, muhatap oldukları barajlardan korkanlar, o karanlıkta birbirlerine sarılıp, yüksek sesle ittifak şarkıları söylüyorlar ve birbirlerine moral vermeye çalışıyorlardı. Her türlü baskı, yıldırma, şiddet eğilimine, üzerimize yöneltilen her türlü hakaret ve şiddete rağmen sonuna kadar bu ittifaka ve seçim güvenliğini ortadan kaldıran kanuna karşı gece yarısı kurulan kumpasa rağmen milletvekili grubumuzla büyük mücadele verdik. Zaman zaman uyardık, Meclisin uzayan çalışmaları hep tatsız şekilde bitiyor diye. Dinlemediler, aldırmadılar, üzerlerinde anlaşmaya vardıkları bu kirli ittifakı noktasına ve virgülüne dokunmadan, dokundurtmadan, alt komisyon ve komisyonda, Genel Kurulda 20 saatlik görüşmenin sonunda Meclisten geçirmeyi marifet bildiler."