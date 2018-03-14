CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste ittifak yasasının görüşmeleri sırasında çıkan kavgaya ilişkin, "Orada yaratılan kaotik ortam ve aşırı sinir, Musa Çam'ın, 'Sayın Genel Başkana son derece saygılıyım' sözlerini de gölgeledi." dedi. TBMM'de gazetecilerin dün yaşanan kavgaya ilişkin sorularını yanıtlayan Özel, TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, medya kuruluşlarının elindeki görüntülere ulaşmaya çalıştıklarını söyledi. Bir milletvekili danışmanının Meclis kampüsü içerisinde, gerekçesi ne olursa olsun şiddet uygulamasını kabul etmediklerini belirten Özel, "Bu konuda sorumluluk aslında MHP'ye düşer. MHP'nin bugüne kadar kaldığı sessizliği utanç verici buluyoruz. Biz görüntüleri topluyoruz, Başkanlık Divanında gündeme getireceğiz ve o danışmanların cezalandırılması ve kameraman arkadaşın hukukunun korunması için gayret göstereceğiz." diye konuştu. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın, yaşanan olaylar sonrası CHP'nin tavrı doğrultusunda yapılan özrü kabul edip etmeyeceklerini dile getirdiğinin hatırlatılması üzerine Özgür Özel, Akçay'ın kendi tavrına bakmasını istedi.

Erkan Akçay'ın geçen haftaki randevu meselesini de kötü yönettiğini savunan Özel, şöyle konuştu: "Erkan Akçay önce kendi tavrına baksın. Geçen haftaki kötü yönetimi ve düştüğü kötü durum ortada. Bunun acizliğini yaşamaktalar. O kötü yönetim dünkü gerginliklerin önemli bir kısmıydı. Erkan Akçay elbette tecrübesizdir, tecrübesizlikten öte bir yetersizlik durumu var. Erkan Akçay önce kendi grubundan, kendi kitlesinden bir özür dilesin. Bir siyasi liderin salonda bulunduğu sırada yaşanan bu olaylar, o yüksek tansiyon sonucunda gerçekleşti. Milletvekilimiz Musa Çam zaten AK Parti Genel Başkanının cümlelerini tekrarladı. Orada yaratılan kaotik ortam ve aşırı sinir, Musa Çam'ın, 'Sayın Genel Başkana son derece saygılıyım' sözlerini de gölgeledi. Söylenen sözleri tekrarladı ve bunun ötesinde bir şey söylemesi zaten beklenemez. CHP olarak parlamento geleneklerini bilen birisi olarak Sayın Genel Başkanın üzüldüğünü gözlerinden görüyorduk. Maalesef kendi milletvekilleri de şaşkın şaşkın oraya buraya saldırıyorlardı. Biz, Sayın Genel Başkanın salonda olduğu yerde şahsına üzüntülerimizi ilettik. Bu tek yönlü bir iştir, Sayın Erkan Akçay'ın haddi de değildir, hakkı da değildir. Böylesine bir siyasi nezakete hala 'dur bakacağız, makacağız' diyorsa... Bizim hal ve davranışlarımıza karne verecek adam Erkan Akçay değildir. Bundan sonraki süreçte diyalog kapılarını kapayacaklarsa, o ayrı bir iştir. Ama CHP olarak 'yanlış yapıyorsun' diye kendisini uyarmıştık. kendi partisini ve kendisini düşürdüğü durumu yaşadığı telaştan anlıyor ve üzüntü ile takip ediyoruz."