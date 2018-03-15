CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ittifak yasasının Genel Kuruldaki görüşmeleri ve sonrasında yapılan tartışmalara ilişkin, "Kemal Bey, CHP Genel Başkanı olarak katılması gereken bütün oturumlara katılıyor ama hiçbir liderin olmadığı yerde 'Büyük ağabeyimin paçasına takılıp Meclise taşınayım' oturumuna katılmıyor." dedi.

Özel, TBMM'de yaptığı açıklamada, ittifak yasasının Genel Kuruldaki görüşmeleri sırasında yaşananlar ve ardından yapılan açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP olarak bir genel başkanın genel kurul çalışmalarını izlemesine çok değer verdiklerini belirten Özel, "Ancak vatandaşın beklentilerinin çok yüksek olduğu bir Meclise ilgisiz bir partinin, tamamen ilgisiz bir genel başkanı, sadece seçim sisteminin değişmesi konusunda gelip 20 saat orada duruyorsa bunun üzerinde düşünmek lazım." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın "CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu hangi yasa çıkarken gelip Mecliste bulunmuştur?" şeklindeki sorusuna işaret eden Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: