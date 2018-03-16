CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Nişasta bazlı şekerin kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi kıymetlidir. Ama bunun sıfırlanmasını veya yüzde 1 düzeyinde tutulmasını savunmaya devam edeceğiz." dedi. Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Manisa Ticaret Lisesinde öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) düzenlenen bir seminere katılmaya zorlandıklarını ve öğrencilerin kişisel bilgilerinin kayıt altına alındığını ileri süren Özel, çok sayıda velinin kendisini arayarak bu zorunlu katılımı eleştirdiklerini söyledi. Özel, okullara siyaset sokulduğunu iddia ederek, konunun takipçisi olacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi de içeren Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladığını hatırlatan Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak dün bir hediye paketi yaptı, MHP'nin kongresine yolluyor." dedi.

Özel, kanunun hazırlanma süreci, Meclis aşaması ve onaylanmasına işaret ederek, neden bu kadar hızla hareket edildiğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. -"Takas var, takas" "Bu jan jancı bir hediye paketi içinde MHP'nin kongresine yollanıyor. Bu kongreyi de onlara zaten Recep Tayyip Erdoğan hediye etmişti." diyen Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bugün sürecin son noktasındayız. Takas var, takas. Terör örgütleri gibi takas. AKP, MHP'ye istediği kongre iptalini yaptırmış, 'Baraj altında kalsan da korkma. Ben seni taşıyacağım' demiş ve bir paket halinde ittifak yasasını kongresine indiriyor. Karşılığında ne aldılar? Tek adam rejiminin anayasasını aldılar. Karşılıklı anlaşma, karşılıklı iş birliği. Birisi mahkemeler üzerindeki gücünü MHP'nin yönetimi lehinde kullandı, hukuku ayaklar altına aldılar, öbürü de partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkladı. 20 yıl boyunca 'Devletin başına Devlet gelecek' diye sloganlar atıldı, maalesef MHP'nin başına Recep Tayyip Erdoğan geldi, oturdu."

Özel, halkın tüm yaşananları gördüğünü, sandıkta da cevabını vereceğini söyledi. -Nişasta bazlı şekerdeki kotanın düşürülmesi TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda düzenlemeye gidilerek, nişasta bazlı şekerdeki kotanın, yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesini olumlu bir gelişme olarak nitelendiren Özel, ancak yeterli bulmadıklarını kaydetti. Şeker fabrikalarının kapatılması kararı sonrası, CHP'nin karara karşı yürüttüğü çalışmaların ve kamuoyu desteğinin önemli olduğunu dile getiren Özel, "Nişasta bazlı şekerin kotasının yüzde 10'dan yüzde 5'e indirilmesi kıymetlidir. Ama bunun sıfırlanmasını veya yüzde 1 düzeyinde tutulmasını savunmaya devam edeceğiz. Ama nişasta bazlı şekeri Türkiye'nin başına bela edenler, Cargill'le gizli anlaşma yapanlar, Cargill'e söz verdiği için şeker fabrikalarını satanlar, yaptıkları işi övmeye kalkmasınlar. Bu toplumsal mücadelenin kazancıdır." şeklinde konuştu.

-"Kimler kimlerle beraber" Özel, toplantıda MHP'nin kurultayına ilişkin afişlerde Anıtkabir fotoğrafının kullanıldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyareti sırasında çekilen bazı fotoğrafları gösterdi. Mısıroğlu'nun Atatürk'e yönelik sözlerini hatırlatan Özel, şöyle konuştu: "CHP'ye Atatürk üzerinden eleştiriler yöneltmeyi haddi ve hakkı sanan MHP; bu Fesli Kadir'in elini tuttuğu adamın elini sıkı sıkı tutup 'Müttefikiz' diyorsunuz ya, o oy aldığınız yüreğinde Atatürk sevgisi olan gerçek milliyetçiler, bu tabloyu görüyor. Kimler kimlerle beraber. MHP'nin Atatürkçü seçmeni bunları görsün. Görsün ki MHP'nin dilindeki yalandan Atatürk söylemine bundan sonra kimse itibar etmesin. Atatürk'ün kurduğu Meclisin yetkilerini, Recep Tayyip Erdoğan'ın sarayına taşıyan ittifaksınız siz. Bu ittifak Atatürk'e zerre kadar muhabbet beslemeyenlerin kurduğu ittifaktır." - "Boykot gündemde yok" Özel, açıklamaları sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bazı CHP milletvekillerinin seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili bir tartışma başlattığının ifade edilmesi üzerine Özel, "Boykot tartışmasıyla ilgili Sayın Genel Başkan partinin en yetkili ağzı olarak, en net açıklamayı yaptı. CHP'nin yetkili organlarında şu anda böyle bir gündem yok." dedi.