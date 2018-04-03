CHP Grup Başkanvekili Özel:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini "Tipitip"e benzetmesine ilişkin, "Gözlüğümüzden memnunuz, burnumuzla barışığız, siyasetin, demokrasinin Tipitip'i olmak güzeldir, Gargamel'i olmaktan çok daha iyidir." dedi.

Özel, Mecliste yaptığı basın açıklamasında, Bahçeli'nin kendisini "Tipitip"e benzettiğini anımsatarak, bir arama motorunda yaptığı araştırmada Tipitip'e ilişkin "74 yılında hayat bulduğu, kocaman burnu ve gözlüğüyle, fenomen haline geldiği ve yüreklerde taht kurduğu" tespitlerinin yer aldığını söyledi. Kendisinin de 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Özel, "Tipitip benim akranımdır." ifadesini kullandı.

Tipitip'in çocukken en sevdiği kahraman olduğunu belirten Özel, Bahçeli'nin kendisini Tipitip'e benzetmesinde sorun bulunmadığını, eleştiriye tahammül etmek gerektiğini söyledi.

Kendi kuşağındakilerin bu karakteri çok sevdiğini ancak Gargamel'den korktuğunu anlatan Özgür Özel, "Siyasetin Gargamel'i de 'Tipitip' diyor ama sabahleyin bir aynaya baksın, çocukların en korktuğu kişi olarak demokrasinin, siyasetin Gargamel'i olmak da bence Tipitip olmaya göre daha iyi bir şey değil. Sayın Devlet Bahçeli bunu yarın sabah ayna karşısında değerlendirsin. Ben gözlüğümü de burnu mu da çok seviyorum. Çocuklar Tipitip'i seviyor, çocuklar Gargamel'den çok korkuyor. Gargamel demokrasiye zararlıdır." şeklinde konuştu.