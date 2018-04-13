CHP Grup Başkanvekili Özel:

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de doların, faizlerin ve avronun yükselmesinin sebebinin olağanüstü halden (OHAL) kaynaklandığını iddia etti.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde esnaf odalarını ziyaret eden Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dövizdeki yükselmenin piyasalara duyulan güvensizlikten kaynaklandığını savundu.
"Bugün Türkiye'de dolar yükseliyorsa, faiz yükseliyorsa, avro yükseliyorsa bunun bir tane sebebi var, piyasalarda güven yok." diyen Özel, "Bugün dolar 4 lira 20 kuruşa dayandı. OHAL kalksın, 1 ay içinde dolar 3 buçuğun altına iniyor. Avro 5 lirayı geçti. OHAL kalksın 4 lira 30 kuruşun altına iniyor. Bugün faizler brüt olarak yüzde 20'leri zorluyor. OHAL kalksın, 3-4 ay içinde yeninden yüzde 10'a yaklaşıyor." ifadelerini kullandı.
Özel, OHAL'i protesto etmek için pazartesi günü oturma eylemi başlatacaklarını sözlerine ekledi.
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