Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medya hesabından Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı. Özel, "Yeter. Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" ifadelerini kullandı.
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