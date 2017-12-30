CHP Grup Başkanvekili Özel: OHAL'in tadına vardılar

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL'in tadına vardılar ve OHAL'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar" dedi.

CHP Bilecik İl Kongresi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye Özgür Özel'in yanısıra Ak Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, CHP Meclis Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü Ak Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, MHP İl Başkanı Mehmet Karuk, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Gürses, BBP İl Başkanı Murat Önal, Demokrat Parti İl Başkanı Sezai Balta ile çok sayıda kişi katıldı.

'MECLİS YERİNE KHK'LARLA YÖNETİLECEĞİZ'

Kongre öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkanlık sisteminin ülkeye zarar vereceğini savundu. Kanun hükmünde kararname (KHK) ile ilgili olarak konuşan Özel, "Bunun 3 ay bile sürmeyeceğini, birkaç ay içinde biteceğini söyleyenler, OHAL'in tadına vardılar ve OHAL'i bir tek adam rejiminin fragmanı olarak, sanki bir kabus filminin 3 dakikalık bir özeti olarak vatandaşa izletiyorlar. Vatandaş görsün, eğer başkanlık sistemine geçilirse, eğer tek adam rejimine geçilirse, hayatımız böyle olacak. Meclis yerine bir yerlerde KHK'lar ile yönetileceğiz" dedi.