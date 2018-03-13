Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Televizyonun olmadığı bir güne ittifak yasasını alanların, televizyon açılamadan 20 saatte bu işi kotarmak için elinden geleni yapanların suçluluk telaşını gözlerinde gördük" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de CHP milletvekilleriyle birlikte açıklama yaptı. Özel, her türlü baskıya, şiddete rağmen kanun teklifine karşı milletvekili grubuyla mücadele verdiklerini kaydederek, "Zaman zaman da uyardık, ’Meclisin uzayan çalışmaları tatsız bitiyor’ diye. Dinlemediler, aldırmadılar ve üzerinde anlaşmaya vardıkları kirli ittifakı noktasına, virgülüne dokunmadan, dokundurtmadan alt komisyonda, bütün bir hafta komisyonda, 20 saatlik bir görüşmenin sonunda geçirmeyi bildiler. Hiç bir şey kar etmedi" ifadelerini kullandı.
Özel, cumhuriyet kazanımlarını koruyacaklarını belirterek, "Televizyonun olmadığı bir güne ittifak yasasını alanların, televizyon açılamadan 20 saatte bu işi kotarmak için elinden geleni yapanların suçluluk telaşını gözlerinde gördük" dedi.
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