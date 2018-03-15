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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 19:13 | Son Güncelleme

ANKARA (İHA)

ANKARA (İHA)

TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
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CHP grup toplantısı iptal edildiCHP grup toplantısı iptal edildi
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